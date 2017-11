Wouter, Tom Coronel & Nyck de Vries op Nürburgring circuit

Het prachtige GP-circuit in de Duitse Eifel was het decor voor een uitdagende challenge.

Vorige week kon je zien hoe de mannen van StukTV de strijd aangingen met Tom Coronel, Nyck de Vries en onze Wouter. In een simulatie setup met een PlayStation 4 en Gran Turismo Sport vond de strijd plaats. De deelnemers vochten om de snelste rondetijd op de Nürburgring GP in een BMW M4.

Toen deze challenge erop zat, besloten de mannen richting Duitsland te vertrekken. In dit tweede deel zien we hoe dat is verlopen. Ze moesten op de echte Nürburgring rijden en zo werden de

rondetijden wederom met elkaar vergeleken. Aangezien de mannen van StukTV wat tijd hadden goed te maken, mochten zij plaatsnemen in een Posche 911 GT3 RS. Wouter, Tom en Nyck namen plaats in een Renault Clio RS. Twee auto’s die ook speelbaar zijn in de game. De video laat goed zien hoe realistisch Gran Turismo Sport daadwerkelijk is. In totaal zijn er meer dan 150 voertuigen beschikbaar, maar dat aantal wordt in de toekomst nog verder uitgebreid middels downloadbare content.

Check het tweede deel van de challenge hieronder!