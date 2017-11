Cadeautip! Custom Defender met giftcard van 200k

Nog geen idee wat te geven aan je lief voor de feestdagen? Kijk niet verder.

De feestdagen komen er weer aan. Lekker eten, gezellig samenzijn en… cadeautjes! East Coast Defender in de Verenigde Staten heeft een origineel cadeau. Het is bij dit bedrijf tijdelijk mogelijk om een giftcard te kopen van 200.000 dollar. Met deze kaart kan de ontvanger een eigen custom Land Rover Defender samenstellen.

Je kunt bij East Coast Defender kiezen uit reeds bestaande ideeën of zelf wat verzinnen. Zolang je maar binnen de grens van 200.000 dollar blijft. Het Amerikaanse bedrijf heeft 50 giftcards klaarliggen en gaan binnenkort in de verkoop. Klanten kunnen de kaart meteen aftikken of betalen met een financiering. Binnen 18 maanden moet de betaling zijn voldaan.

Onder de reeds bestaande concepten is bijvoorbeeld Project Viper. Dit is een brute Defender met een dikke LS3 V8 van Chevrolet onder de kap. Volgens East Coast Defender hebben ze een uniek cadeau in handen. Het bedrijf zegt geen andere autobouwer te kennen die een dergelijke cadeaubon aanbieden.