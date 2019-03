Wow: dit is hoe een 4C-opvolger moet worden

Het had zo van Alfa zelf kunnen komen.

Er zijn van die projecten waarvan je denkt: doen! Het portfolio van Ares Design komt dan vaak naar boven drijven. Daar het bedrijf enorm gave projecten wil maken, zijn de beste projecten vooral digitale afbeeldingen. We waarderen het namelijk nog erger als koetsenbouwers en dergelijken daadwerkelijk iets presenteren. Helemaal als het gaat om kleine bedrijven die stiekem iets heel gaafs in huis hebben.

Umberto Palermo Design bijvoorbeeld. Het kan zijn dat je geen idee hebt wie of wat dat is, maar ze staan gewoon op Genève met hun eerste wapenfeit. Een fysieke auto, welteverstaan. En wat een gaaf ding is het: een soort opvolger van de Alfa Romeo 4C. De lichtgewicht sportauto begint op leeftijd te raken en UP Design geeft Alfa Romeo een voorzetje van hoe het zou moeten.

De basis is uiteraard gewoon een 4C, maar dan met een nieuwe body eroverheen. De voorzijde lijkt op de nieuwe Giulia, maar dan met Ferrari-esque gaten in de koplampen. De achterkant doet denken aan de Aston Martin V12 Zagato. Een geweldige mix van auto’s die de UP 4C er uit laat zien als een supercar. Maar het is nog steeds die vederlichte funauto met een kleine viercilinder achterin.

Overigens is de auto slechts een vingeroefening voor de designers. Het was niet de bedoeling om de auto als opvolger voor de 4C te zien, of überhaupt in de markt te zetten. Maar we hopen stiekem dat Alfa Romeo aantekeningen maakt, zodat de volgende 4C in ieder geval elementen van UP Design kan gebruiken. Want wat is hij mooi.