Frankrijk pakt de snelheidscontroles helemaal anders aan dan voorheen. De politie stopt ermee en besteedt het voortaan uit.
In Frankrijk is men op zoek naar geld. De begroting is een puinhoop en die gaten moeten gedicht. Daarom heeft de gendarme wat nieuws bedacht. Ze zijn teveel tijd kwijt met het controleren van het verkeer en gaan liever boeven vangen.
Het bekeuren van snelheidsovertredingen gaat de Franse politie dus uitbesteden. Ze geven de controle uit handen aan particuliere firma’s. Die externe firma’s laten dan particuliere chauffeurs in radarauto’s over de Franse wegen rijden om snelheidsovertredingen te registreren.
Frankrijk verübert snelheidscontroles
Je zou kunnen zeggen dat de Franse overheid deze overheidstaak verübert. Ze gaan niet meer zelf rondrijden in hun al dan niet onherkenbare politieauto’s, maar laten anderen dat doen. Elke Dacia Logan of Renault Espace kan opeens een radarauto zijn. Niet als dusdanig te herkennen, want iedereen kan achter het stuur zitten.
De gezinsauto’s rijden lekker met de verkeersstroom mee, hebben geen logo, geen zwaailicht en je ziet geen camera voor het raam hangen. Ze rijden tussen het andere verkeer en detecteren zo elke snelheidsovertreding. Dat wil zeggen vanaf 10 kilometer te hard. Dus als je 100 mag en 109 rijdt zit je goed.
Behoorlijk efficiënt want als je het tot een verdienmodel maakt voor externe bedrijven loont het om meer te controleren. Want hoe meer je rondrijdt, hoe meer overtredingen je spot en hoe meer doekoe je ophaalt.
Geslaagde proef
In het Normandische Évreux werd het Radar Dexter-systeem zoals het is gedoopt, uitgebreid uitgetest en de proef werd uitermate geslaagd geacht, zo lezen we in Het Nieuwsblad. Nou was het al bekend dat het systeem steeds meer werd uitgerold over het land, maar inmiddels is Dexter bijna helemaal landelijk dekkend.
Het gaat om 300 particulieren die in de meest normale gezinsbakken kriskras over de wegen van Frankrijk toeren. Niet te detecteren voor de in Frankrijk toch al verboden apps als Flitsmeister. De pakkans is daardoor veel groter dan de incidentele mobiele controles van de politie, die zich nu ook nog eens met échte politietaken bezig kan houden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Aan de ene kant krijgt de politie meer tijd om andere dingen te doen zonder er geld bij hoeft.
Aan de inkomsten is het ook goed nieuws. Als je dit door een extern particulier bedrijf laat doen, dan is er een extra prikkel om zoveel mogelijk overtreders te betrappen. Want meer overtreders is meer geld. Dat kan dus alleen maar goed nieuws zijn voor de Franse schatkist. En die kan dat heeeeeeeel goed gebruiken. Gewoon niet meer te hard rijden over de grens dus!
Reacties
potver7 zegt
Verkeershandhavers moeten het publiek belang dienen, niet de winstdoelstelling van hun commerciële bazen. Ik zou me nog voor kunnen stellen dat dit een goedkopere optie is voor de overheid, maar de hele insteek klopt gewoon niet.
Zie wat er gebeurt met commerciële bedrijven die in Nederland de parkeercontroles uitvoeren: door prestatiecontracten eindigt dat in cowboypraktijken waarbij aan de lopende band onterechte boetes worden uitgedeeld, bezwaren vaak onterecht worden afgewezen en de rechtspraak onnodig wordt belast. Tel uit je winst…
Als er één land in Europa is waar het vertrouwen van de bevolking in het landsbestuur ontieglijk laag is, dan is het Frankrijk wel. Dan moet je vooral dit soort dingen gaan doen…
verdebosco zegt
Niet onverwacht maar wel oliedom. De boetes van de overheid bij een commerciële partij neerleggen. Hoever ben je dan afgedreven als maatschappij? Heel ver. Zover als de USA. Waar alles geld is. Zelfs de gevangenis.
De overheid moet transformeren, niet de problemen voor zich uitschuiven. Zeer ongewenst, maar ik weet dat veel burgers hier compleet naïef in staan. Helaas.
Dutchdriftking zegt
Klinkt nogal fraudegevoelig, of zeg ik dan hele gekke dingen? Gewoon particulieren, geen geijkte voertuigen? Geen opleiding en geen camera’s? Je hoeft geen advocaat te zijn om hier gehakt van te maken….
Joris24 zegt
En hoeveel moeite is het om in bezwaar te gaan? Of betaal je dan maar die boete aangezien je tegen een juridische muur aanloopt via zwaar ontmoedigende overbetaalde juristen die je helemaal de pis lauw maken met tegendreigementen en eindeloze bezwaartermijnen?
Joris24 zegt
Wat hierboven al gezegd is. Fransozen zijn over het algemeen sowieso heel lastig. Willen niks opgeven maar wel alles eisen. Geen pensioenleeftijd omhoog maar wel 10 jaar langer pensioen ontvangen dan waar ze voor betaald hebben. Gaan al staken als de sla op hun gratis lunch verlept oogt.
De enige manier om dit te laten slagen is om de vergunning van zo’n civiele boeteschrijver in te trekken zodra blijkt dat er onrechtmatig boetes uitgeschreven zijn. Want anders is het hek van de dam.
Boete van 400 euro wegens te hard rijden. In bezwaar omdat je toen helemaal niet op die plek was maar 500 km thuis achter de TV zat? Dat kan via een chatbot, die je na 58x doordrammen via AI translate verbindt met een Indiër die tegelijkertijd ook bij de microsoft helpdesk werkt en 4 omaatjes tegelijk aan het scammen is. Succes gegarandeerd.
ghengiskhan zegt
Vtagen vragen vragen. Is er een maximum aantal particuliere controle-voertuigen? Hoeveel houdt het bedrijf per boete over? Als ze er meer uitschrijven, houden ze dan ook percentueel meer over?
En als we toch boekhoudkundig bezig zijn: boetes uitschrijven levert geld op, boefjes achter slot en grendel gooien kost geld.
En dan nog, zoals bovenstaande spreker al zegt, iets met exclusieve overheidstaken?
Nee, ik vind het ook geen goed idee. Vooral kortzichtig.
ericc zegt
We zijn echt een maatschappij geworden waar iedereen iedereen controleert. Mensen geraken verzuurd. Zulke taken horen bij de politie en daarmee uit. Big brother gehalte is ontiegelijk hoog en maakt een samenleving ziek.