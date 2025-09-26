Frankrijk pakt de snelheidscontroles helemaal anders aan dan voorheen. De politie stopt ermee en besteedt het voortaan uit.

In Frankrijk is men op zoek naar geld. De begroting is een puinhoop en die gaten moeten gedicht. Daarom heeft de gendarme wat nieuws bedacht. Ze zijn teveel tijd kwijt met het controleren van het verkeer en gaan liever boeven vangen.

Het bekeuren van snelheidsovertredingen gaat de Franse politie dus uitbesteden. Ze geven de controle uit handen aan particuliere firma’s. Die externe firma’s laten dan particuliere chauffeurs in radarauto’s over de Franse wegen rijden om snelheidsovertredingen te registreren.

Frankrijk verübert snelheidscontroles

Je zou kunnen zeggen dat de Franse overheid deze overheidstaak verübert. Ze gaan niet meer zelf rondrijden in hun al dan niet onherkenbare politieauto’s, maar laten anderen dat doen. Elke Dacia Logan of Renault Espace kan opeens een radarauto zijn. Niet als dusdanig te herkennen, want iedereen kan achter het stuur zitten.

De gezinsauto’s rijden lekker met de verkeersstroom mee, hebben geen logo, geen zwaailicht en je ziet geen camera voor het raam hangen. Ze rijden tussen het andere verkeer en detecteren zo elke snelheidsovertreding. Dat wil zeggen vanaf 10 kilometer te hard. Dus als je 100 mag en 109 rijdt zit je goed.

Behoorlijk efficiënt want als je het tot een verdienmodel maakt voor externe bedrijven loont het om meer te controleren. Want hoe meer je rondrijdt, hoe meer overtredingen je spot en hoe meer doekoe je ophaalt.

Geslaagde proef

In het Normandische Évreux werd het Radar Dexter-systeem zoals het is gedoopt, uitgebreid uitgetest en de proef werd uitermate geslaagd geacht, zo lezen we in Het Nieuwsblad. Nou was het al bekend dat het systeem steeds meer werd uitgerold over het land, maar inmiddels is Dexter bijna helemaal landelijk dekkend.

Het gaat om 300 particulieren die in de meest normale gezinsbakken kriskras over de wegen van Frankrijk toeren. Niet te detecteren voor de in Frankrijk toch al verboden apps als Flitsmeister. De pakkans is daardoor veel groter dan de incidentele mobiele controles van de politie, die zich nu ook nog eens met échte politietaken bezig kan houden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Aan de ene kant krijgt de politie meer tijd om andere dingen te doen zonder er geld bij hoeft.

Aan de inkomsten is het ook goed nieuws. Als je dit door een extern particulier bedrijf laat doen, dan is er een extra prikkel om zoveel mogelijk overtreders te betrappen. Want meer overtreders is meer geld. Dat kan dus alleen maar goed nieuws zijn voor de Franse schatkist. En die kan dat heeeeeeeel goed gebruiken. Gewoon niet meer te hard rijden over de grens dus!