Deze Mercedes gaat na 2,5 jaar alweer uit productie

De stoerste Mercedes in tijden is binnenkort niet meer

Soms moet je het gewoon proberen. Een beetje geluk kan het enige zijn dat je nodig hebt. Zeker als de investeringskosten te overzien zijn, kan een grote fabrikant best een gokje wagen. Mercedes deed het een tijdje geleden met de X-Klasse.

‘Echte’ Mercedes-Benz?

De pickup werd in eind 2017 in productie genomen. Ondanks dat er een enorme Mercedes ster in de grille staat en de auto in de markt werd gezet als ‘premium’ pickup. Officieel werd de X-Klasse gezamenlijk ontwikkeld met de Nissan Navara en Renault Alaskan. Daar wrong het ook meteen een beetje, want was dit wel een echte Mercedes-Benz?

Nissan Navara

De X-Klasse stond namelijk op een chassis van Nissan (het F-Alpha platform) en de meeste motoren kwamen bij Renault vandaag. Aan de andere kant kreeg de X-Klasse een compleet eigen koetswerk en interieur mee. Ook was het mogelijk om de OM642-motor te bestellen, een dikke V6 diesel van Das Haus.

2,5 jaar op de markt

Veel geluk heeft Mercedes-Benz niet gehad, want een succes is de X-Klasse niet geworden. sterker nog, het is best wel een debacle. Want Mercedes-Benz heeft namelijk besloten om de X-Klasse in mei 2020 al van de markt te halen. Dat heeft Mercedes bevestigd aan Auto, Motor und Sport. Dat zou betekenen dat de auto al na precies 2,5 jaar alweer van de markt gehaald wordt.

Slechte verkoopcijfers

De verkoopcijfers van de X-Klasse waren best wel dramatisch. In 2019 werden er slechts 15.300 exemplaren van verkocht. Niet in Duitsland of in Europa, maar wereldwijd. De consensus is dat de X-Klasse als personenvoertuig veel te ongeciviliseerd is, maar als bedrijfsauto veel te prijzig. De bijna identieke doch goedkopere Navara verkocht in dezelfde periode aanzienlijk beter. Nissan wist namelijk 66.000 Navara’s te verkopen.

Bescheiden succes

De bedrijfswagentak van Mercedes gaat sowieso niet erg lekker. Vorig jaar behaalde deze divisie een verlies van 2.400.000.000 euro. Op hele specifieke markten, zoals in Australië en Zuid-Afrika, is de X-Klasse overigens wel een (bescheiden) succes.