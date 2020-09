X2 Edition M Mesh heeft 20" pattas én oranje striping - Autoblog.nl

Dan moet de X2 M Edition Mesh wel bijzonder snel zijn.

Bij de introductie van een ‘speciaaltje‘ zijn de critici vaak sceptisch. Te veel marketing, te weinig substantie. 10 jaar later, wanneer je een leuke occasion zoekt, dan zijn het juist de speciale modellen die je ‘moet willen’ en iets meer waard zijn. Het is iets van alle tijden.

BMW X2 Edition M Mesh

Het onderwerp van vandaag is de BMW X2 Edition M Mesh. De basis voor de auto is de X2 SAC, de kleinste coupe-crossover van BMW. Om preciezer te zijn, de basis is de X2 Model M Sport X.

Bevroren bruin

De grille van deze speciale X2 is afgewerkt in hoogglans zwart, net als de dakrails en de raamomlijsting. De grille heeft een nieuw ‘effect’ dat BMW ‘Mesh’ noemt, vandaar de naam.

De bumper-‘inzetten’, deurpanelen, wielkuip-lijsten en dorpelverbreders zijn in het donkerbruin afgewerkt. Althans, wij zeggen bruin, maar de officiële kleur is ‘Frozen Black-Brown’. Speciaal voor deze uitvoering is er de kleur ‘Brooklyn Grey’. Toevallig ook de kleur die je op de plaatjes ziet.

Oranje striping

Het meest opvallende is natuurlijk de kenmerkende oranje striping. Het doet heerlijk 997 GT3-esque aan. Zeker ook omdat BMW echt werk heeft gemaakt van de (optionele) velgen. Het zijn 20 inch grote ‘pattas’ met zowel grijze, hoogglans zwarte als oranje afwerking. Het is zeker origineel. Let wel: 19 inch is standaard en hebben de ook dezelfde kleuraccenten.

Het is overigens mogelijk om de X2 Edition M Mesh ook te bestellen in Sapphire Black, Alpine White, Phytonic Blue of Sunset Orange. In de laatste drie gevallen krijg je dan (godzijdank) geen oranje stickers, maar zwarte decoratieplakkertjes. Mocht je overigens bezwaar hebben tegen stickers, dan voorziet BMW graag in die behoefte en hoef je niet bij te betalen om ze te laten verwijderen.

Interieur

In het interieur is BMW ook lekker in de weer geweest met de X2 Edition M Mesh. Standaard heb je een tweekleurig interieur: mokka en zwart. Uiteraard zijn M Sportstoelen standaard. Het is deels in Dakota-leder en deels in Alcantara bekleed. Voor speciaal effect zijn er oranje stiksels. Verder zijn er de gebruikelijke M Sport snuisterijen.

Motoren voor de BMW X2 Edition M Mesh

Qua hardware zijn er niet veel wijzigingen met de gewone X2. Dat komt omdat de X2 Edition M Mesh al is gebaseerd op een M Sport X. Ook qua motoren is er niets nieuws onder de zon. Er is keuze uit twee benzinemotoren: een driecilinder (X2 sDrive18i) met 136 pk en een viercilinder (X2 sDrive20i) met 178 pk.

Voor Nederland is de plug-in hybride X2 xDrive25e het meest relevant. Maar dan moet je dus wel zeggen dat je een (adem in) BMW X2 Edition M xDrive25e (adem uit) heb geleased. Mocht je veel kilometers maken, kun je kiezen uit maar liefst drie dieselmotoren: de sDrive18d (150 pk), sDrive20d (190 pk) en sDrive25d (231 pk).

Bestellen BMW X2 Edition M Mesh

De BMW X2 Edition M Mesh is vanaf oktober dit jaar te bestellen. De meerprijs ten opzichte van de X2 M Sport X is precies 4.995 euro. De auto is volgens BMW gericht op “nóg actievere klanten aan te spreken in een doelgroep die jong is of zich jong voelt.” Dus pak de rollator en haast je nu naar de BMW dealer.