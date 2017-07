X2City is de toekomst voor BMW

Vol inzetten op elektrificatie en gewichtsreductie, ze snappen in Beieren prima welke kant ze op moeten. Maak kennis met de X2City!

Last van range anxiety? Lees dan niet verder! Want met BMW’s nieuwste elektrische product kom je niet verder dan 25 tot 35 kilometer voordat je op de Fred Flintstonemodus over moet schakelen. Jep, steppen met die voetjes!

Er is enorm bespaard op gewicht bij BMW’s laatste elektrische product. Daarbij is BMW enorm revolutionair te werk gegaan. Door onder andere het weglaten van een dak, twee wielen, zitplaatsen, een laadruimte, een carrosserie, ABS, lane-keep assist, een reservewiel, airbags en enkele andere zaken die we tegenwoordig voor lief nemen, is het gewicht van de X2City teruggebracht tot slechts 20 kilogram. Nee, dat is geen typfout, deze Tijger van de Toekomst is niet zwaarder dan een peuter van gemiddelde afmetingen. Geheel in lijn met de recent gekozen strategie om minder handbakken en motorvarianten te gaan leveren, heeft BMW besloten bij de X2City zelfs de verbrandingsmotor en de versnellingsbak helemaal weg te laten. De cruisecontrol werkt bovendien al op bijzonder lage snelheden, want deze kan ingesteld worden op 8, 12, 16, 20 en 25 kilometer per uur. De 408 Wh batterij is verwerkt in een waterdichte behuizing die in de sandwichbodem binnen het chassis is geïntegreerd. Laden aan het lichtnet kost ongeveer 2,5 uur, of de X2City compatibel is met de nieuwe snellaadpunten van BMW & Co. wordt door BMW niets gezegd in het persbericht.

En hoe gaat dat rijden? We zijn benieuwd naar de rechtuitstabiliteit, want BMW heeft gekozen voor “vrij grote, brede wielen met robuuste banden”, aldus het persbericht. Op zo’n laag gewicht lijkt ons dat wat extreem, maar we weten dat de mannen uit München een naam hoog te houden hebben wat betreft freude am fahren. BMW belooft “excellente grip en een veilig en comfortabel rijgedrag, ook op hobbelig wegdek, op klinkers of onverharde gravelpaden.” Bovendien kan de bestuurder “zelf de dynamiek en intensiteit van de remrespons beïnvloeden”, en ondanks dat er dus veel is weggelaten, heeft men wel gewoon een remlicht gemonteerd om achteropkomende weggebruikers te waarschuwen.

Bijkomend voordeel is echter wel dat je geen helm hoeft te dragen (al raadt BMW dat wel aan) en dat je ook zonder rijbewijs op stap kan, in tegenstelling tot de grotere broer C-Evolution van X2City. Het gaat hier namelijk om een step met een prijs die “in elk geval lager zal zijn dan €2.500”. Dat mogen we hopen ja.