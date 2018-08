YES! Agenten innen helemaal niks van brave burgers

Actie, actie!

Vaak zijn stakingen irritant. Boeren die melk over de weg gooien en alles lamleggen, piloten die je toch al gruwelijk lange reis nog een nodeloos verlengen, de kapper die je wenkies niet on fleek wil knippen, je kent het wel. Soms zijn stakingen echter een godsgeschenk. Je begrijpt, we hebben er nu eentje in de laatste categorie te pakken.

Politieagenten zijn het namelijk zat. Ze werken zich helemaal te pleuris, maar er komen veel te weinig broeders en zusters in blauw bij om het werk goed aan te kunnen. Bovendien worden ze maar schamel betaalt door vadertje staat. Terwijl de ECB geld bij blijft printen en louche stenenschuivers en dergelijke episch binnenlopen, is het loon van agenten maar amper gestegen. Daar moet een einde aan komen. Actie, actie, wij willen actie!

De politievakbonden breiden de acties die ze reeds in juni begonnen zijn verder uit. De dienstkloppers innen voorlopig geen geldboetes en andere openstaande betalingen meer. Ze waren al gestopt met het uitschrijven van nieuwe boetes. Als je nu ‘gepakt’ wordt voor te hard rijden krijg je alleen nog een waarschuwing en ook als je je vorige vette prent nog niet hebt overgemaakt kom je daar gewoon mee weg. Dat laatste wringt alweer een klein beetje dankzij mijn goody two shoes inborst, maar de vrijheidsstrijder in me houdt wel van het idee van wetteloosheid voor brave burgers.

Vooral omdat de politie belooft dat (echte) schobbejakken alsnog wel keihard aangepakt zullen worden. Mensen die verdacht worden van een inbraak, rijden met een ingevorderd rijbewijs of nog een gevangenisstraf open hebben staan worden zonder pardon in de kraag gevat. Een raar gegeven blijft dat trouwens ook, nog ‘een gevangenisstraf open hebben staan’. Enfin, de bedoeling van de actie is de overheid raken waar het pijn doet. Dus niet door burgers leed te bezorgen, maar door de schatkist een paar ferme meppen te geven.

Hoe lang deze situatie nog duurt is onduidelijk. Vorige week kwam minister Grapperhaus met een voorstel, maar dat is door de vakbonden keihard aangepakt. Of de staat bereid zal zijn verdere concessies te doen zal moeten blijken. (via NOS.nl)