Moet China de Teslafabriek zelf betalen?

Het kost wat, uitbreiding.

Met de nieuwe Model 3 waar eindelijk eens tempo achter zit qua productie en levering, kijkt Elon Musk naar de volgende stap. Die stap is het handelen met China om de Model 3-productie aldaar te stimuleren. Vandaar dat Tesla een grote fabriek wil bouwen in Shanghai. Er moeten zo’n half miljoen auto’s per jaar van de band rollen.

De kosten van zo’n project? Tesla wil er zo’n vijf miljard euro in steken. Da’s een grote investering, zelfs gezien het feit dat het is om de zaken aan te slingeren en uiteindelijk er geld mee terug te verdienen. Toch lijkt Musk met een dergelijke geldsom een beetje te veel hooi op zijn vork te hebben. Daarom zou hij graag willen dat China bijdraagt aan de fabriek.

Natuurlijk niet het hele bedrag, want Musk heeft zelf natuurlijk ook nog wat centen in zijn laatje liggen, maar niet genoeg om de fabriek volledig op stoom te krijgen. Volgens Tesla kan de Chinese staat best een steentje bijdragen aan het realiseren van de grote fabriek, aldus Bloomberg.

Leuk idee, zo’n grote fabriek, maar nou moet China Musk dus helpen om de productieplant te realiseren. Zo lang hij dat maar niet doet bij elk land waar een fabriek komt…