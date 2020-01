Yes! Er komen géén viercilinder RS Audi’s

Goed nieuws voor de fijnproever.





Het mag jullie niet ontgaan zijn dat autofabrikanten er alles aan doen om schonere auto’s te verkopen. Zeker nu we in 2020 zijn aanbeland. Nu viel er veel te winnen. Als je kijkt naar het gebruik van auto’s 15 tot 20 jaar geleden, zijn er veel stappen gemaakt. Helemaal als je bedankt dat de prestaties ook nog eens toegenomen zijn.

Leuke motoren

Al deze maatregelen zorgen er wel voor dat de ‘leuke’ motoren meer en meer naar de achtergrond worden verdreven. Nu valt het bij Audi nog relatief mee, zo verkoopt het merk met de vier ringen nog vrolijk atmosferische tiencilinders, achtcilinder diesels en een 400 pk sterke vijfcilinder in een C-segment hatchback.

Vijfcilinder = ondergrens

Wat betreft die vijfcilinder, dat is ook de ondergrens bij Audi Sport. Dat lijkt Managing Director Julius Seebach weten aan Autocar. Ze gaan absoluut geen viercilinder ontwikkelen. Een dergelijke motor zou nodig zijn, mocht Audi Sport besluiten om een Audi RS1 te gaan ontwikkelen. Ook dat gaat niet gebeuren. Je kunt de huidige A1 met de Polo GTI motor bestellen, of even wachten op de S1, die wel gewoon op de planning staat.

A1 Quattro

Dat laatste is overigens niet zo vreemd. Op kleine auto’s zit nu eenmaal minder marge. De ontwikkelingskosten zijn hoog en je moet ‘m scherp in de markt zetten. Anders koopt men alsnog een RS3. Er is ooit een Audi A1 quattro geweest, die een RS1-esque positie innam, maar die werd door Audi zelf ontwikkeld, niet door Audi Sport. Weet je dat ook weer.

AMG wel met viercilinder

Nu klinkt het vrij logisch dat Audi Sport geen viercilinder ontwikkeld. Ook bij BMW Motorsport is men er nog niet mee bezig, zo ver bekend is. AMG daarentegen is wel zeer actief met viercilinder motoren. Denk aan de A45 en CLA45 modellen. Die viercilinder motor gaat echter ook gebruikt worden in de komende C63 AMG, in samenwerking met een elektromotor.

Viercilinders van Audi quattro GmbH

Audi Sport heeft overigens tweemaal een auto gebouwd met viercilinder motor, de Audi A4 DTM Edition en de TT quattro Sport in 2005. Toen heette het bedrijf nog Audi quattro GmbH. Audi Sport is verantwoordelijk voor alle RS-modellen plus de motorsport-activiteiten van het merk.