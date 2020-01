Deze SUV maakt de Range Rover overbodig

Ze leren het wel, daar bij The General.





Er zijn van die merken die bijna nooit voorbij komen. Gewoonweg omdat ze niet in Europa geleverd worden, omdat ze vrij weinig nieuws te melden hebben of omdat het gewoonweg niet interessant genoeg is. Uiteraard moeten wij jullie, onze lieve lezers, wel tevreden houden.

Bedrijfswagens

Zo kwam gisteren het merk MAN voorbij. Nu is dat in eerste instantie een vrachtwagenmerk dat af en toe een bedrijfswagen bouwt. Een ander merk dat deze week voorbij kwam is GMC. We kennen dit merk van twee dingen, de razendsnelle Syclone (en Typhoon) uit de vroege jaren ’90 en natuurlijk vanwege 4 voortvluchtige mariniers die zich op briljante wijze kunnen bevrijden uit eenvoudig te voorkomen situaties.

GMC: verschil met Chevy

Op dit moment is GMC nog altijd springlevend. Ze bouwen voornamelijk pickups, SUV’s en MPV’s. Waar Buick stopt, gaat GMC verder. Vandaar dat een GMC-dealer ook bijna altijd een Buick-dealer is. Natuurlijk zijn de meeste GMC’s gebaseerd op bekendere en populairdere Chevrolets. Het verschil tussen een GMC en een Chevrolet is dat de GMC vaak beter zijn uitgerust. Niet alleen qua uitrusting, maar ook qua hardware. Afgelopen week waren de Canyon XT4 en Sierra Harley Davidson in het nieuws, vandaag onthult het merk de nieuwe Yukon en Yukon XL.

Eigen smoel

De Yukon is het grootste model van GMC. Aan de voorkant lijkt de Yukon erg veel op de Sierra. Logisch, want in feite is de Yukon de SUV-versie van die succesvolle pickup. Meer dan voorheen heeft GMC zijn best gedaan om de Yukon en Yukon XL te onderscheiden van hun zustermodellen, de Chevrolet Tahoe en Suburban. Niet alleen het front is anders, aan de zijkant zien we de fraaie C-stijl en de unieke achterlichten.

Ambiance

GMC heeft vol ingezet op een luxere ambiance aan boord. Afwerking en materiaalgebruik zijn veel beter voor elkaar dan voorheen. Sterker nog, het ziet er op de foto’s keurig uit. Zeker als je het vergelijkt met de treurnis die ze 10 jaar geleden nog aan de man durfden te brengen.

Dikke motoren

Bij aanvang zijn er drie motoren leverbaar. De instapper is een 5.3 liter grote V8. Deze levert 360 pk en 519 Nm. Ga je voor de Yukon (XL) in Denali-trim, dan heb je automatisch de 6.2 V8 met 426 pk en 623 Nm tot je beschikking. Voor de GMC-chauffeurs die veel onderweg zijn, er is ook een drieliter zescilinder diesel met 281 pk en 623 Nm. In tegenstelling tot de Chevy’s hebben alle GMC Yukons standaard vierwielaandrijving. Een elektrische aangestuurd sperdifferentieel is optioneel leverbaar.

2021

Maar GM heeft dit jaar echt werk gemaakt van zijn nieuwe modellen. Eindelijk is het antieke platform aangepakt. De achteras is nu onafhankelijk, een trend die je in Europa 40 jaar geleden zag. Het voordeel: een comfortabelere auto met een veiligere wegligging. Optioneel kun je luchtvering en Magnetic Ride Control bestellen. Ook zijn er enorm veel rijassistenten en hulpsystemen te bestellen. Er zijn drie uitvoeringen: SLT (‘de instapper’), Denali (extra luxe) en AT4 (extra ruig). De auto komt GMC Yukon en Yukon XL komen deze zomer als ‘2021’ model op de markt.