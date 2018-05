Brabham keert terug met de 700 pk sterke BT62

Hij is er!

Kunnen we even een staande ovatie organiseren voor Brabham? Fijn! Het legendarische Formule 1-team, nog altijd het enige team waarvan de eigenaar de auto bouwde en er een titel mee wist te winnen, kondigde recentelijk aan dat het de overstap naar auto’s ging wagen. Na een flinke teasercampagne is het dan eindelijk zo ver. Gisterenavond werden de doeken van de Brabham BT62 getrokken.

Voordat je je allerlei avontuurlijke scenario’s begint voor te stellen, zullen we het slechte nieuws maar vast opbiechten: de BT62 is enkel en alleen voor het circuit bedoeld. Een kentekenplaat kun je uit je hoofd zetten. Zonde, want het is waarschijnlijk één van de veiligste auto’s van het moment. Door zijn bijzonder agressieve design, compleet met imposante achterspoiler, front splitter en een behoorlijke diffuser, weet de wagen liefst 1.200 kg aan neerwaarste druk te produceren. Alsof ‘ie op rails rijdt, dus.

Over rijden gesproken, de aandrijving mag er ook wezen. Brabham geeft de huidige Zeitgeist de vinger en plaatst een 700 pk sterke 5,4-liter V8 (zonder turbo’s) onder het koolstofvezel plaatwerk. Diezelfde krachtbron produceert 667 Nm aan koppel. Reken daarbij het lage gewicht van 972 kg en je hebt een bijzonder wendbare, maar vooral retesnelle bolide. De ouderwetse trend wordt iets doorbroken door de absentie van een handbak, maar niemand zal treuren om een sequëntiele zesbak.

Ondanks de vele teasers die het legendarische merk de afgelopen weken de wereld in heeft geschoten, onthullen ze de BT62 ook ditmaal niet zijn geheel. Althans, de Brabham is feitelijk compleet, maar specifieke technische details als acceleratietijden houden ze nog achter de hand. Aan de andere kant, wat zeggen een paar tienden langzamer of sneller dan [willekeurige supercar] nu eigenlijk? De Brabham BT62 heeft immers 700 pk en weegt slechts 972 kg, dus hij zal allerminst traag zijn.

Brabham vertelt slechts 70 exemplaren te gaan bouwen, waarvan de eerste 35 geïnspireerd zullen zijn door de (35) overwinningen van het Formule 1-team. De wagens gaan voor de duidelijke prijs van 1 miljoen Britse ponden van de hand. Reken je het om naar euro’s, dan ben je om en nabij de 1,13 miljoen kwijt.