Toercabrio met automaat voor 7.000 euro – Autoblog advies

Een beetje luxe toercabrio met automaat, red je dat voor 7 mille? We gaan eens kijken!

Zoeken naar een cabriolet moet je niet doen in de zomer. Daarvan was Autoblog-lezer Brian op de hoogte. Alleen heeft hij last van waar alle spontane cabrio-kopers last hebben: zomerkriebels. Op dit moment heeft Brian samen met zijn vrouw Simone één auto en dat moeten er twee worden.

Over de tweede auto: dat moet een cabrio zijn. Aangezien Brian en Simone geen kinderen hebben, mag het een tweezitter zijn. Mits er maar voldoende ruimte in zit voor bagage. Kilometerstand maakt niet uit, staat wel. Brian is zelf behoorlijk handig, dus veel sleutelwerk kon hij zelf doen. Hij wil vooral een mooie auto, want de markt lijkt verzadigd te zijn met ‘tjappiemobielen’. Een andere eis is een automaat, zelf roeren in een toercabrio hoort niet. Met een toercabrio komen we op de volgende eis, want het hoeft geen sportieve auto te zijn.

De wensen en eisen voor een luxe toercabrio met automaat kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s / vorige auto’s Ford Focus ST-Line, Koop / lease Koop Budget € 10.000, waarvan 3.000 voor achterstallig onderhoud Jaarkilometrage Niet meer dan 10.000 denk ik Brandstofvoorkeur In een cabrio hoort alleen benzine Reden aanschaf andere auto Zin een leuke toercabrio met automaat Gezinssamenstelling Nog geen. Achterbankje is wel handig. Voorkeursmerken Saab 900 Classic Cabrio of Audi S5 Cabrio, maar beide te duur No-go diesels, dichte auto’s, tweezitters. En absoluut geen tjappie-mobielen. Liever een opa-uitvoering

Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Elegance (A208)

€ 6.850

2002

245.000 km

Als je zoekt naar een luxe toercabrio met automaat dan kun je niet om Mercedes-Benz heen. Uiteraard wil je het liefste een zescilinder, maar dan zit je bij deze generatie meteen aan een CLK 320 vast. Heel erg leuk, maar die in goede staat vinden in het budget is wat lastig.

Wel kwamen we een paar nette CLK200 Kompressors tegen. Deze hebben een kleine supercharger. Echt snel zijn die niet, maar ze hebben voldoende koppel onderin. Precies waar je het wil hebben. Het geldt voor alle auto’s, maar zeker de CLK. Houd ‘m netjes en zoek een origineel exemplaar.

Audi A4 Cabriolet 2.4 (B6)

€ 6.950

2003

175.000 km

Audi verkocht de oude Cabriolet tot 2000. Dat model was nog gebaseerd op de 80. Deze A4 Cabriolet die sinds 2002 te koop is, is dus 2 generaties moderner. Qua lijnenspel is het een tijdloze schoonheid. Een tikkeltje anoniem, maar zeer strak en zonder tierlantijntjes. Zorg dus voor een paar mooie (originele) velgen en een leuk kleurtje voor een beetje sjeu.

De 2.4 motor is keurig en klinkt aardig, maar snel is de auto niet. De stoelen zijn bijzonder prettig en er is zowaar iets van ruimte op de achterbank. Het probleem is dat je een toercabrio met automaat zoekt en die automaat is niet denderend. De Multitronic-bak is vaak verguisd, maar voor het betere toerwerk is de open Audi A4 uitstekend geschikt. Voor alle aandachtspunten is het zaak om ons A4 Cabriolet aankoopadvies goed door te nemen.

Saab 9-3 Cabrio Vector Aut.

€ 6.950

2003

210.000 km

Dit segment is natuurlijk bedacht door Saab, min of meer. De luxe vierzits toercabrio met automaat voor logisch denkende en slimme mensen (aldus de Saab-rijders). Je kan twee kanten op met de 9-3 Cabrio. Zowel de eerste als de tweede generatie. De eerste is mooier, de tweede is op zoveel vlakken zoveel beter, dat er eigenlijk geen twijfel over mag bestaan.

Qua motor kun je niet verkeerd gaan: zorg dat je een 2.0 met turbo hebt (de 1.8T en 2.0T). Sneller is niet nodig. Ergens begreep Saab de klanten beter dan het journaille de auto begreep. De Saab is geenszins dynamisch, maar een comfortabele kilometervreter. Uiteraard hebben we een Saab 9-3 Cabrio occasion aankoopadvies voor je!

BMW 320Ci Cabriolet Executive (E46/2C)

€ 6.999

2001

165.000 km

Je zou van de BMW 3 Serie Cabriolet verwachten dat het een sportieve auto is. Dat is niet helemaal het geval. De E46 was al ietsje groter, zwaarder en comfortabeler dan de E36. Met de Cabrio werd de auto er niet sportiever op. De 2.2 motor is nét genoeg om de auto vooruit te bewegen.

Er is ook een 318 viercilinder, maar de klinkt minder goed en is voelbaar trager. Qua betrouwbaarheid is het vooral even goed om te letten op het achterstre subframe dat namelijk nogal kan wringen. Oh, en natuurlijk kan het geen kwaad het BMW 3 Serie E46 aankoopadvies even te checken. Om te rijden niet de sportiefste BMW, maar in dit lijstje wel de fijnste rijdersauto. Lastig: een origineel exemplaar vinden is bijkans onmogelijk.

Volvo C70 Convertible 2.4T

€ 6.750

2001

130.000 km

Volvo deed het heel erg slim met de eerste generatie C70. Alles dat de Saab Cabrio zo geweldig maakt, deed Volvo ook. Grote, comfortabele stoelen, een dikke stoffen gelaagde kap, zachte wielophanging en een iets te flexibele carrosserie. Net als de Saab is de Volvo heel erg tijdloos en voorzien van een koppelrijke motor. Ook zijn er nauwelijks foute exemplaren te vinden.

Het interieur is inmiddels zeer gedateerd, zeker in vergelijking met de Audi A4. Het is wel een klassieker in wording. De nieuwe versie kun je met hoge kilometerstanden ook vinden in het budget, maar dat is een ander type auto. Veel moderner, maar ook iets krapper en met de hardtop iets minder ‘puur’ qua cabrio.

Ford Mustang Cabrio

€ 6.950

2003

130.000 km

Je kunt ook kiezen voor een legendarische toercabrio in de vorm van een echte Ford Mustang! Ja, een echte! Qua motor moet je wel een concessie doen, want een V8 valt buiten het budget. In plaats daarvan heb je een koppelrijke 3.8 V6. Met 190 pk zijn die overigens nog behoorlijk krachtig, maar sportief wordt het niet echt. Het niveau qua verfijning staat vele malen lager dan bij de Duitse en Zweedse kandidaten in dit overzicht. Ondanks dat ze niet luxe aanvoelen, zijn de Europese Mustangs vaak wel luxe uitgerust.

Dus leer, cruise control, airco en dergelijke zitten er wel op. Qua afschrijving zit je ook niet verkeerd, want er is altijd wel een Mustang-liefhebber te vinden. Het onderhoud is wel een dingetje, want ze zijn nooit door Ford zelf geïmporteerd (dat is pas vanaf de huidige generatie het geval_. Maar er zijn stiekem best veel US-specialisten in Nederland waar je terecht kan. En Ebay werkt ook gewoon vanuit de States.

‘Yolo’: Renault Megane CC Tech Line Automaat

€ 3.249

180.000 km

2008

Waarom zou je het complete budget stukslaan op een auto? Je wil toch ook wat overhouden om een paar leuke trips mee te kunnen maken? Wat dacht je van een late Renault Mégane Cabrio? Die hebben de naam niet al te betrouwbaar te zijn, maar dat behoeft wat nuance. Toen de auto net uitkwam, waar er de nodige kinderziekten. Die zijn middels de garantie veelal verholpen. Uiteraard moet je wel even aandachtig het Renault Mégane aankoopadvies nalopen.

Daarbij is dit de 1.6, niet de meest spannende motor, maar wel een behoorlijk betrouwbare. In combinatie met de automaat is dat geen racemonster, maar dat is ook niet de bedoeling. We vonden enkele exemplaren tussen de 3-4 duizend in onverprutste staat van de eerste of tweede eigenaar. Daar kun je nog jarenlang mee toeren. Qua luxe kom je gek genoeg niet veel te kort op zo’n Renault. De bagageruimte is verrassend groot en de hardtop heeft tenslotte een glazen dak! Hoe cool is dat? Heb je een relatief moderne toercabrio met automaat voor weinig.

Full Yolo: iets met een rechts stuurwiel

Ja, dit is een yolo die vele kanten op kan gaan. Kijk, als je dan toch per se een automaat wil, zou je ook aan de andere kant kunnen zitten. Het lastigste van aan de rechterkant zitten is het schakelen. Nog een voordeel: zo’n RHD is beter voor je gezondheid, want de McDrive is echt lastig. Tolpoortjes zijn ook een uitdaging, maar meestal doe je de toerritjes samen, toch? Veel van deze auto’s komen uit het Verenigd Koninkrijk, waar Cabriolets vele malen populairder zijn dan hier.

Je kunt in veel gevallen veel leukere auto’s vinden van enkele jaren jonger. Nadeel: naast het feit dat je eraan zult moeten wennen, is het doorverkopen wat lastiger. Aan de andere kant, er zijn een hoop auto’s die ineens mogelijk zijn. Wat te denken van een keurige Porsche Boxster van de 986-generatie? Wel iets duurder in onderhoud (het is niet voor de niets een Yolo-keuze), maar dan rijd je gewoon een Porsche! Wel even het Porsche Boxster (986)-aankoopadvies bekijken.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!