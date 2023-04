Lewis Hamilton wil de ruimte in geblazen worden door Elon Musk

Lewis Hamilton heeft wel oren naar een reis naar de ruimte met Elon Musk.

De 38-jarige Lewis Hamilton is erg in zijn nopjes met de kwalificatie van eerder vandaag. De Brit staat 16 jaar na zijn debuut in Australië morgen derde op de grid, naast zijn beste vriend Alonso. Het lijkt wel alsof de tijd stil heeft gestaan. In 2007 stonden ALO (2de) en HAM (4de) ook al op de eerste twee rijen. Hoe meer dingen veranderen…

Toch komt er natuurlijk voor zowel Alonso als Hamilton een moment om iets anders te gaan doen (zou je denken). Alonso zal waarschijnlijk tot in lengte van dagen dingen als Dakar en de Indy 500 gaan doen. Maar voor Hamilton is een rol helemaal buiten de sport wellicht logischer als hij niet meer kan winnen. Sir Lewis heeft namelijk ook andere hobbies, zoals mode, rappen, woke zijn en driften. Hiernaast heeft HAM kennelijk ook nog een andere interesse: door de ruimte reizen.

Een en ander is aangewakkerd bij LH44 toen Elon Musk een van zijn dinner parties bezocht in Austin. De Muskias had kennelijk wel zin in ellebogen schurken met Lebron James, Rihanna en natuurlijk Lewis zelf. En ja, waarom ook niet als je toch een uitnodiging hebt. Lewis geeft wel toe dat praten met Musk een uitdaging is:

It’s not easy to have a conversation with Elon, because his mind is expanded. It’s just on another level. So I got all nervous talking to him up there. Lewis Hamilton, voelde zich wat geïntimideerd

Eenmaal aan de babbel, kwam echter al snel het onderwerp reizen door de ruimte op tafel. Lewis heeft daarbij aan Elon aangegeven dat hij game is om te gaan. Al zou hij liefst zelf het ruimtevaartschip besturen. Echter gaf Elon aan dat dat niet tot de mogelijkheden behoort met de Falcon 9:

He talked about going to Mars, but I am ready to go to space at any stage. I am going at some stage but let some other people go first! I told him that I want to fly, but that’s all taken. Lewis Hamilton, beschouwt zichzelf wel een beetje als een rocket man

Waarvan akte. Zou jij ook naar de ruimte willen? Of zie je Hamilton graag vertrekken naar een zwart gat? Laat het weten, in de comments!