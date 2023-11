Youtuber verkoopt GT4 RS vanwege doofheid

Een Youtuber verkoopt zijn Porsche Cayman GT4 RS vanwege doofheid. Wat hij nu rijdt, zal je verbazen!!1!

Het leven van een automotive Youtuber is kneiterhard. Elke keer moet je weer nieuwe content verzinnen om een dikke vette Porsche te kopen. Ergens koffie halen met een dikke persbak. In prettige hotels verblijven op kosten van fabrikanten en andere sponsoren. Geld eisen om positieve video’s te maken. Het is een dog eat dog wereld.

Zo ook voor Cars with Luke. De Brit is enkele jaren geleden naar Zwitserland verhuist om zijn droom na te streven. En met succes. In het begin reed Luke altijd in dikke bakken van Zwitsers. Maar inmiddels kan hij zijn eigen gave auto’s kopen. En net als velen van ons petrolheads, valt zijn voorkeur op Porsche.

Niet lang geleden viel Luke voor de charmes van de Porsche Cayman GT4 RS. Het was de persdemo van Porsche Zwitserland die hij mee kreeg om wat Alpenpassen onveilig te maken. Maar nu, niet veel later, schuift Luke de Kaaiman aan de kant. De reden: het ding maakt te veel geluid. Volgens Luke blaast de motor die vlak achter je hoofd zit in de GT4 RS 120 decibel in je oor. Hij heeft het even opgezocht en overlegd met KNO specialisten. En dat is meer dan een goeie doggo die recht in je oor blaft.

e vond het teveel van het goede en is nu gegaan voor…een 991 GT3 RS in GT zilver. Die min of meer dezelfde motor heeft als de GT4 RS. Naar eigen zeggen viel de beslissing Luke erg zwaar. Hij viel in de val van Youtubers om altijd weer een nieuwe auto te willen hebben. En drukt ons op het hart dat hij echt geen auto-flipper is, maar een echte liefhebber die altijd al een 991 GT3 RS wilde hebben. Tevens zit er op zijn exemplaar een uitlaat die een extra mooi geluid produceert. Om een weeklang verborgen te houden dat hij een andere auto had, viel hem erg zwaar. Het is een emotionele rollercoaster van jewelste.

Vind jij een GT4 RS ook te luid? Laat het weten, in de comments!