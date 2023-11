Deze landen zijn ideaal voor echte benzinehoofden

Een milieuclub heeft op een rijtje gezet welke landen het minst doen aan EV adoptie. Zo weet je nu dus wat de beste landen zijn voor benzinehoofden.

Enkele landen doen er veel aan om alle auto’s met verbrandingsmotor keihard aan te pakken. In Nederland en Noorwegen moeten alle auto’s op dinosap de deur uit. Ofwel vervangen met EV’s of liefst vervangen door de fiets is het devies. Maar er zijn ook hele windstreken waar men nog gewoon lekker comfortabel doorkachelt. Zodoende zijn al onze opofferingen op het gebied van zorg, sociaal welzijn en welvaart hooguit een piepklein druppeltje op een gloeiende plaat. Tijd dus om naar de stembus te gaan. Of om te emigreren naar betere oorden.

Gelukkig heeft de in Londen gebaseerde denktank Carbon Tracker nu voor ons uiteengezet waar er nog sensibel beleid heerst. Er zijn namelijk nog een paar landen die burgers hun eigen keuzes laten maken en niet in een hokje duwen. Carbon Tracker benoemt India, Australië, Thailand, Turkije, Indonesië, Malaysië, Rusland and Zuid-Afrika als dit soort landen.

Uiteraard is de insteek van Carbon Tracker niet om benzinehoofden aan te raden daarheen te gaan. In plaats daarvan tracht men alarmistisch te doen en deze landen te waarschuwen dat ze in een soort oneindige looping van ellende terechtkomen. Carbon Tracker stelt dat het voor deze landen moeilijk zal zijn om alsnog de EV wende te realiseren. Handelaren zullen de landen zien als doelwit om ‘vervuilende auto’s’ te dumpen. En andere landen zullen met maatregelen komen EV’s binnen de landsgrenzen te houden. Daardoor zal er weinig tweedehands EV aanbod komen in de ‘achterblijvers’.

De denktank becijfert dat Afrika elk jaar voor 80 miljard Dollar importeert aan fossiele brandstoffen. Maar dat men 100 miljard zou kunnen besparen als ze over zouden gaan op EV’s. Het is allemaal makkelijk rekenen natuurlijk vanuit The City. Maar goed, jij weet nu dus waar je heen moet. In Maleisië en Australië is het naar verluidt best prettig vertoeven in deze tijd van het jaar…