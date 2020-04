Zagato onthult V12 Vantage met addertje onder het gras

Zagato heeft een nieuwe V12 Vantage voor je. Twee moeten we eigenlijk zeggen.

Even graven in het geheugen. Het was 2012 dat Zagato een creatie onthulde op basis van de Aston Martin V12 Vantage. De auto kwam er uitsluitend als coupé. Slechts 150 auto’s zagen het daglicht. Behoorlijk exclusieve poespas dus.

We zijn nu acht jaar verder en Zagato heeft een nieuwe V12 Vantage aangekondigd. Opmerkelijk, want er is al een compleet nieuwe Vantage. Welliswaar met een V8, maar toch. Deze nieuwe auto is op basis van de oude Vantage. Zagato gaat de auto’s in samenwerking met autobedrijf R-Reforged bouwen.

Ze noemen het de Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage TWINS by R-Reforged. Twins, want we hebben het hier over twee auto’s. Er worden 38 Coupé en Speedsters gemaakt. Het addertje onder het gras is dat je er niet één kunt kopen. Ze komen uitsluitend als een set. Een groot deel van de 19 duo’s zijn al verkocht. Een groot deel van het duo is al verkocht, aldus Zagato en R-Reforged.

Het is geen toevalligheid dat deze partijen opeens deze auto’s gaan bouwen. De Zagato’s staan stil bij het lange bestaan van de Zagato Atelier (1919-2019) en de 60-jarige samenwerking tussen Zagato en Aston Martin.

Kopers krijgen een unieke aankoopervaring. Met het plaatsen van een order stuurt R-Reforged een pakket naar je huis. Met dit pakket moet je aangeven in welke configuratie je de Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage TWINS wilt hebben. Vervolgens krijgen kopers een uitnodiging om naar R-Reforged in Warwick, VK te komen om te zien hoe de auto geproduceerd gaat worden.

De productie van de bijzondere Aston Martins beginnen in het vierde kwartaal van dit jaar.