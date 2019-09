Zal iemand de Audi e-tron in deze kleur bestellen?

Blauw kan nog, oranje gaat wel wat ver.

Kan het alweer een jaar geleden zijn dat Audi het doek trok van zijn eerste volledig elektrische auto? Nee, maar wel bijna. Op 18 september 2018 werd de Audi e-tron officieel onthuld. Hoewel er in de tussentijd nieuwe modellen zijn gepresenteerd, staat ook de e-tron weer in Frankfurt, in de 55 trim. Ditmaal met een geinig kleurtje, dat waarschijnlijk niemand zal bestellen.

De Audi e-tron 55 quattro is momenteel de duurste versie die je kunt bestellen. De auto kost 84.100 euro en staat in de pikorde boven de 50 quattro, die 71.900 euro kost. Voor ongeveer 12.000 euro meer krijg je in dit geval een actieradius die 100 kilometer groter is dan die van het huidige instapmodel. De 55 quattro doet 410 kilometer, de 50 quattro kan grofweg 300 kilometer verteren.

De Audi e-tron 55 quattro is voorzien van een 95 kWh-accupakket, dat in het beste geval in een halfuur tijd tot 80 procent is op te laden. Wie geen snellader tot zijn beschikking heeft, bereikt hetzelfde in een periode van ongeveer 8 uur tijd. Wie geen behoefte heeft aan een dergelijk rijbereik, vindt in de 71 kWh-accu van de 50 quattro een prima alternatief. Let wel: deze uitvoering van de Audi e-tron heeft ruim 100 pk minder.