Patenttekeningen Audi e-tron GT maken ons blij

Zo mooi kan hetzelfde blijven zijn.

Niet iedereen is enorm blij met de ‘elektrische revolutie’. Ook al moeten we om naar deze nieuwe aandrijving, voor petrolheads lijkt het niet de beste uitkomst te zijn. Hoe je het ook went of keert, een elektrische auto voelt zachtaardig, met een minimaal zoemgeluid om dat te beamen. Dat terwijl de acceleratie, met dank aan het directe koppel van elektromotoren, ongekend snel is.

Je kunt de pijn niet weghalen, wel verzachten. Audi lijkt dat best prima te doen. De eerste volledig elektrische Audi e-tron is qua prestaties niet de meest (of minst) indrukwekkende, maar probeert in ieder geval te lijken op zijn benzinebroer Q5. Met die filosofie in het achterhoofd, presenteerde Audi eind vorig jaar de e-tron GT Concept. Nee, hij heeft nog steeds dezelfde ‘kwaaltjes’ als elke andere elektrische auto, maar in ieder geval ziet de verpakking er gelikt uit. Als een soort A7 met net het juiste aantal onderscheid om toch bijzonder te ogen.

Het nadeel is natuurlijk dat een concept car vaak alleen een richting aangeeft en niet ongewijzigd op de markt verschijnt. Toch zei Audi bij de e-tron GT dat de auto in de buurt komt van het definitieve design, voor wanneer de auto op de markt verschijnt in 2023 (we hopen stiekem iets eerder). Genoeg tijd om al die hippe details, lijnen en grappige design-dingetjes in de prullenbak te mieteren en met een Prius-kopie te komen. Of niet?

Als het aan de patenttekeningen die op e-tronforum.com verschenen ligt, niet. Deze schetsen tonen een nagenoeg perfecte match met de e-tron GT Concept. Wat zou het mooi zijn als het waar is, de e-tron GT is één van de mooiere en beter ontworpen elektro-auto’s die er is.

De e-tron GT zal het tweede volledig elektrische model worden van Audi. Met een 90 kWh-batterijpakket heeft de auto zo’n 590 pk en kan hij 400 km ver komen op één lading volgens WLTP. Niks baanbrekends, maar je moet ergens beginnen.