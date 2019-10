Niemand wil dezelfde Rolls-Royce als de buurman

De unieke exemplaren blijven toenemen.

Een nieuwe auto stel je samen aan de hand van mogelijkheden in de configurator. Het is bij een aantal merken ook mogelijk om buiten de configurator voor extra’s te kiezen. Dan is er nog een merk als Rolls-Royce, dat tot in de meest extreme details unieke specificaties weet aan te bieden.

Gezien de personalisatie mogelijkheden bij Rolls-Royce is het bijna oneerbiedig om niét gebruik te maken van de extra’s. Blijkbaar denken klanten daar ook over, want de Britse autobouwer stelt dat het aantal wereldwijde verzoeken voor een gepersonaliseerde Rolls-Royce meer zijn dan ooit tevoren. Het merk blaast hoog van de toren zonder concrete cijfers te noemen, dus hoe dit zit in vergelijking met een paar jaar geleden is niet bekend.

Het merk maakt van de gelegenheid gebruik om drie unieke exemplaren aan te prijzen. Het gaat driemaal om de nieuwe Phantom. De auto’s luisteren naar de naam Horology Phantom, Digital Soul Phantom en Arabian Gulf Phantom. Op het gebied van uiterlijk zijn het drie vrij verschillende Phantoms. Het eerste voorbeeld is blauw met wit, de tweede Phantom zwart met gouden details en de derde auto grijs met een unieke print. Check de gallery om de drie Phantoms in details te bekijken.