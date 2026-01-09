Dit is de eerste hot hatch met een EREV-aandrijflijn!

De nieuwe hybridevorm in een dikke hatchback!

Het is vandaag 9 januari 2026. Een datum die op de Autoblog-kalender rood omcirkeld is. Vandaag trapt zowel de autobeurs van Brussel als de autoshow in Tokio af. Daarmee kun je de komende dagen hier op Autoblog.nl veel nieuwe auto’s en conceptmodellen tegenkomen. Nissan trapt het af en begint meteen goed met deze rakker: de Aura Nismo RS Concept.

De Aura is geen nieuw model. Wie zich dat afvraagt, krijgt -1.000 aura (schakel je kinderen in als je dit gebbetje niet begrijpt). De basis is een Note Aura, een model dat wij in Nederland niet geleverd krijgen. De Note Aura is een braaf hatchbackje waar Nissan nu ruimschoots mee aan de haal is gegaan.

Aero!

Het weggedrag van de Nissan Aura RS Nismo moet onvoorstelbaar fijn zijn. Om te beginnen is er een Nismo-afgestelde e-4ORCE vierwielaandrijvingssysteem, grote remklauwen met vier zuigers vóór en twee zuigers achter en staat de hot hatch op 18-inch wielen met Michelin Pilot Sport 4’s eromheen.

Daarnaast is er een hoekige koets met het doel om zoveel mogelijk neerwaartse druk te creëren. Denk aan 145 millimeter bredere wielkasten met luchtgeleiders en 20 millimeter minder bodemvrijheid. Andere aero-aanpassingen omvatten een splitter, zijskirts, een Nismo-diffuser en een speciale dakspoiler. Om het af te maken, is de carrosserie afgewerkt in de donkermatte kleur Nismo Stealth Gray.

Nissan e-Power-aandrijflijn

Ondanks dat het een conceptauto is, ligt er onder de motorkap wel gewoon een werkende aandrijflijn. Sterker nog, je vindt er zelfs een ouderwetse verbrandingsmotor. De Nissan Aura Nismo RS Concept krijgt precies dezelfde aandrijflijn als de X-Trail Nismo. Toch bijzonder dat de krachtbron van zo’n kolos ook in een hatchback past.

De krachtbron bestaat uit drie delen: een elektromotor op de vooras, eentje op de achteras en een 1,5-liter driecilinder. Die verbrandingsmotor dient enkel stroom op te wekken. De elektromotor op de vooras levert 204 pk, de achterste 136 pk en de driepitter produceert 144 pk. Nissan communiceert (nog?) geen sprint- of topsnelheid.

Het elektrogedeelte gebruikt vervolgens die stroom op de wielen aan te drijven. Nissan noemt dit e-Power, maar tegenwoordig schalen wij dit onder de term EV met range-extender of EREV.

Productieversie niet uitgesloten

Het mag duidelijk zijn dat we het hier hebben over een conceptauto, een idee, een droom wellicht. Toch moeten we niet te snel oordelen over de levensvatbaarheid van de Nissan Aura Nismo RS Concept. De makers zijn van plan om het concept te verfijnen voor mogelijke racetoepassingen.

Tevens wordt gekeken naar ”potentiële toekomstige commercialisering”. Oftewel, Nissan onderzoekt of het rendabel genoeg is om een productieversie te bouwen. Het zou in ieder geval helpen bij het plan om twee keer zoveel Nismo’s uit te brengen.