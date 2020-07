Hot Hatches met extra laadruimte: dit zijn de dikste!

Hot Hatches met extra laadruimte zijn erg handig als vakantieauto!

Het is vakantieauto week. Uiteraard komen de dikke stationwagons, SUV’s, MPV’s en dergelijke voorbij. Zeker als je een groot gezin hebt is een enorm ruime auto heel erg praktisch. Maar heb je wel een enorme SUV nodig met 7 zitplaatsen, 500 pk sterke V8 en 2.500 kilogram? Wellicht niet.

Een gemiddeld gezin van 2,3 kinderen en twee volwassenen kan ook prima uit de voeten met een compacte stationwagon. Een type auto dat je buiten Europa eigenlijk nooit tegenkomt. Voor vandaag zijn we op zoek gegaan naar Hot Hatches met extra laadruimte.

Voor alle duidelijkheid, bij het maken van het lijstje gaan we uit van een stationwagon op basis van een B of C segment auto. Dat hoeft overigens niet per se een hatchback te zien, maar is wel vaak het geval. Vervolgens moet het een aparte uitvoering zijn. Dus niet een PHEV met toevallig veel vermogen en grote wielen.

Pak er een goed glas cola/wijn bij (afhankelijk van de leeftijd), want hier komen de Hot Hatches met extra laadruimte:

Peugeot 206 SW GTI

136 pk

1092 kg

1.136 liter

We beginnen met de meest bescheiden Hot Hatch met extra laadruimte. Toevallig héét de auto ook daadwerkelijk 206 ‘GTI’ ‘SW’. Het is in feite een 206 GTI, maar dan met een grote kofferbak. Nu is de B-segment stationwagon al een bijzonder geval, de extra rappe B-segment stationwagon is al helemaal een zeldzaamheid. Onder de kap trof je dezelfde 2.0 16v motor met 136 pk aan. Het verschil in gewicht viel heel erg mee (een kleine 70 kilogram), maar het gewicht in extra liters helaas ook. Wel was de achterklep enorm groot. Omdat de rappe Peugeot nog geen 1.100 kilogram woog, was het ook nog een leuk gooi en smijt autootje.

Honda Civic Aerodeck VTI (MC)

170 pk

1.210 kg

1.312 liter

Dit is misschien wel een van de meest bijzondere auto’s in dit lijstje van Hot Hatches met extra laadruimte. Honda deed alles in de jaren ’90 net even anders. In dit geval betekende het een stationwagon met een 1.8 VTEC motor die bij 7.600 zijn maximum vermogen van 170 pk leverde. Op papier betekende dat redelijke prestaties, alhoewel een sprinttijd naar de 100 km/u van 8,8 seconden en een top van 215 km/u niet veel voor lijken te stellen. Op asfalt was het een zeer rappe auto. Wat je niet terug ziet in de opgaven is dat de Civic Aerodeck voorzien was van een zeer hoogwaardig onderstel, uiterst precieze besturing, briljante handbak én sperdifferienteel. Tegenwoordig lossen fabrikanten dat op met een turbo, veel te grote banden en ESP.

Ford Focus ST170 (DNW)

173 pk

1.309 kg

1.580 liter

Wat voor de Honda geldt, geldt min of meer ook voor de Focus ST170. In plaats van maximaal vermogen en een hoop kilogrammen, is de Focus ST170 Stationwagon juist heel verfijnd, precies en lichtvoetig. De Duratec viercilinder levert 173 pk, net voldoende om leuk te zijn, met name omdat het atmosferische pk’s zijn. Die blijven gewoon leuker. Bijzonder: de Focus ST170 had een zesbak, terwijl de andere Focussen (inclusief de Focus RS) een vijfbak hadden. De Recaro-sportstoelen maken het interieur af. Serieus ruim ook, overigens. Tegenwoordig voor een habbekrats te vinden, als je ze kan vinden.

Peugeot 207 RC SW

175 pk

1.328 kg

1.258 liter

De Peugeot 207 RC was er alleen als driedeurs of deze RC, of als CC zonder de sportieve hardware. Anders kwam je uit op deze hot hatch met extra laadruimte. De 207 RC SW kun je zien als de opvolger van de GTI, maar het karakter was compleet anders. De 207 RC was voorzien van een potige 1.6 THP (die niet bekend staat als onderhoudsvrij), maar de auto wel hielp aan gunstige prestaties. De RC uitvoering was zeer compleet en lekker dik: grote bumpers, enorme velgen en een heuse dakspoiler. Het resultaat was een bijzonder autootje. Een van de fijnste B-segment auto’s om langere afstanden mee te rijden. Wellicht ook omdat het gewicht meer bij een C-segment auto hoort.

Skoda Fabia vRS Combi (5J)

180 pk

1.213 kg

1.460 liter

De Skoda Fabia Combi en Seat Ibiza ST waren twee kleine B-segment stationwagons van de Volkswagen Groep. Je zou dus aannemen dat ze identiek waren, technisch gezien. Dat was niet het geval. De Skoda stond op een platform dat een generatie ouder was. Desalniettemin bleef de lol bij Seat beperkt tot een 150 pk sterke 1.4 TSI en kreeg de Skoda een heuse RS-versie. In technisch opzicht betekende dat: een 1.4 TSI met turbo én supercharger, gekoppeld aan een DSG-automaat. Dat leverde niet de meest betrouwbare aandrijflijn op en ook het verbruik (waar het allemaal om te doen was) kon desastreus uitpakken als je het vermogen aansprak. Dan was het overigens een uiterst rap autootje met een flinke kofferbakruimte.

Fiat Marea Weekend Turbo (185)

185 pk

1.360 kg

1.560 liter

Voor sommige auto’s in dit lijstje van Hot Hatches met extra laadruimte moeten we net eventjes wat verder graven in de bovenkamer, zoals bij deze Italiaan. De Marea was de sedan-uitvoering van de Bravo/Brava. De Marea Weekend de stationwagon-versie. In Brazilië is deze auto geleverd met de motor uit de Fiat Coupé Turbo, zij het met minder vermogen: 185 pk. Dan nog is het nog altijd een briljante vijfcilinder turbo in een onopvallend jasje. Zelfs in Brazilië zijn ze lastig te vinden. In Nederland kregen we overigens wel vijfcilinder diesels waaronder een 2.4 JTD uit de Alfa 166. Dat dan weer wel. De Marea Weekend Turbo ging in 7,9 tellen naar de 100 km/u en kon een topsnelheid halen van 223 km/u.

Volkswagen Golf Variant 2.9 VR6 Syncro

190 pk

1.340 kg

1.300 liter

In de categorie: “oh, ja: die had je ook nog!” Valt de Golf Variant VR6 Syncro. De Golf III was in eerste instantie een heel volwassen C-segment hatchback en dus ook stationwagon. Deze ‘snelle’ uitvoering was voornamelijk bedoeld om lekker luxe, rap en onopvallend te zijn. Waar men in Nederland wegreed met 1.4 CL’s of een 1.9 TDI, zag je in Zwitserland nog weleens deze: een Golf stationwagon met 2.9 liter grote VR6 twaalfklepper, goed voor 190 pk en 245 Nm. Deze krachten werden via een vijfbak verdeeld over de voor- en achteras. In Nederland zijn ze overigens wel verkocht.

Opel Astra OPC Stationwagon (G)

200 pk

1.340 kg

1.500 liter

Opel heeft gek genoeg nooit een harde vuist kunnen maken met de Astra OPC. Niet de allemansvriend als de Golf GTI, niet zo heftig als de Focus RS. Helaas wordt de auto veel te vaak daardoor overgeslagen door mensen die een rappe hatchback zoeken. Opel had net als de eerste generatie meer OPC ‘Wagons moeten maken. De Astra B Stationwagon heeft standaard de ‘dikke’ motor, een 200 pk sterke 2.0 Turbo. In vergelijking met de Focus is de Astra een stuk dikker en aanzienlijk rapper, terwijl de Ford het meer van zijn onderstel moest hebben. De Astra OPC Stationwagon is nog geen twee jaar geleverd, dus de kans dat je er eentje kunt vinden is erg klein. Ideale auto voor de budgetgebonden huisvader met haast.

Subaru Impreza Plus GT Turbo (GF)

218 pk

1.235 kg

1.285 liter

De jaren ’90 waren nog leuk voor de petrolhead. Benzine was niet schreeuwend duur, bijtelling moest nog uitgevonden worden, rekeningrijden was nog ver weg en leuke auto’s waren betaalbaar. Ook als de auto’s voorzien waren van wat oudere techniek, zoals de Mustang bijvoorbeeld. De vlotte Impreza GT Turbo was zelfs een cultheld. Ja, het interieur was wat goedkoop en echt een mooie auto was het niet. Maar het was wel een enorm leuk pakket: een viercilinder boxermotor met kenmerkende roffel, een lekker dikke turbo, close-ratio vijfbak en een enorme vleugel. Mocht je niet van spoilers houden en juist een praktische auto waarderen, de Impreza was je vriend: want die had alleen een dakspoiler. De Impreza Plus GT Turbo was zeer rap: 0-100 km/u in 6,6 seconden en een top van 230 km/u is anno 2020 nog steeds vlot voor een B-segment auto.

Renault Mégane Estate 220 GT-Line

220 pk

1.363 kg

1.600 liter

Eigenlijk slaan we de warme stationswagons over, het gaat immers om Hot Hatches met extra laadruimte. Anders wordt het lijstje veel en veel te lang. Maar we maken uiteraard een uitzondering voor deze Renault Mégane. Ja, we weten het: het is geen Megáne R.S. Aan de andere kant, de 2.0 Turbo is een terug getunede R.S. motor en in de GT-Line specificatie heeft Renault Sport zich daadwerkelijk bemoeit met de afstelling. Het is dus een soort RS-light, met 220 pk en 340 Nm heb je sowieso niet veel te klagen, dat was meer Golf GTI niveau in die periode. Dankzij een topsnelheid van 240 km/u is het ook een van de snelste Renault stationwagons. Het leuke is dat iedereen denkt dat je een van de duizenden spaardieseltjes voor weinig op de kop hebt getikt.

Volvo V50 T5 R-Design

230 pk

1.381 pk

1.307 liter

Volvo heeft altijd een beetje ‘tussen de klassen door’ geopereerd. Allemaal tussenmodellen die zich niet helemaal lekker 100% laten vergelijken. Strikt genomen is de Volvo V50 gewoon een C-segment stationwagon. De auto staat op het platform van de Focus (en C30) en is beschikbaar met dezelfde motoren past ook qua afmetingen in het C-segment. Dankzij slimme marketing, prijsstellingen en luxe kon men de auto als D-segment alternatief aanbieden. Heel erg handig. De V50 T5 is een soort Focus ST wagon, maar dan wat chiquer. Ga overigens voor de meest ‘pure’ versie, de voorwielaangedreven V50 T5 met handbak. Die is sneller op de sprint (0,7 seconden) én heeft een 15 km/u hogere topsnelheid.

Skoda Octavia vRS Combi 245 (5E)

245 pk

1.367 kg

1.760 kg

Hier is goed te zien hoe krom het af en toe is met ‘klasses’. Waar de V50 concurreerde met diverse D-segmenters, was de Octavia juist een echte C-segment auto. Maar als je kijk naar de afmetingen, zie je dat de Octavia veel groter is als het gaat om wielbasis, lengte, breedte en bagageruimte. Enfin, de Octavia is een lekkere kiloknaller in de categorie Hot Hatches met extra laadruimte. De ‘245’ heeft de aandrijflijn van de Golf GTI Performance, dus met 245 pk, 350 Nm en een sperdiff. Gelukkig leverde Skoda de Octavia vRS de auto in enkele felle kleuren, om het geheel een beetje sjeu te geven. De gifgroene Octavia van nu was de roodgele Volvo van weleer, zeg maar.

Subaru Impreza Sport Wagon STi Type-I (GH-GGB)

280 pk

1.440 kg

1.266 liter

De Subaru Impreza in ‘plus’ uitvoering was er in de jaren ’90 als ‘GT Turbo’. Dat was de uitvoering die men in Japan WRX noemde. Die naam werd bij ons gebruikt vanaf 2000 met de het nieuwe model. De sedan kon je als WRX en WRX STI krijgen, de Plus alleen als WRX. Behalve het eerste jaar. Dat model heette gek genoeg niet WRX STI, maar gewoon STI. Begrijpt u het nog? Nee, wij ook niet. Het was een speciaal door STI gebouwd model in zeer beperkte oplage. Waar wij Europeanen het moesten doen met 265 pk, had deze Impreza STI minimaal 280 pk. Ook de zesbak en Brembo’s van de WRX STI waren aanwezig.

Ford Focus ST Wagon

280 pk

1.368 kg

1.653 liter

Ook in 2020 kun je nog heel dikke auto’s kopen. Wat te denken van de Focus ST Stationwagon. Je moet wel even opletten dat je niet per ongeluk een ST-Line besteld, die lijkt er ook nog eens veel op. In technisch opzicht krijg je die fantastische 2.3 viercilinder rouwdouwer, die we ook kennen uit de Mustang en vorige Focus RS. In dit geval heb je 280 pk en 420 Nm tot je beschikking. Meer dan voldoende om in 5,8 tellen naar de 100 km/u te sprinten en 250 te halen. Er zijn weinig betere deals voor 50 mille op dit moment.



Mitsubishi Lancer Evolution IX GT MR Wagon

280 pk*

1.500 kg

1.079 liter

Tsja, het is weliswaar niet echt een GTI met laadbak, maar toch is het officieel een C-segment stationwagon. En een heel potente. De Lancer Evo Wagon is maar heel even geleverd, alleen op de basis van de Lancer Evolution IX. Waar je bij de sedan keuze hebt uit heel veel verschillende smaakjes, kon je de Wagon alleen krijgen als ‘GT’, al dan niet met een een extra ‘MR’ erbij. Dus wel een luxe aankleding van de GSR, maar niet de hardware zoals de Active Yaw Control. Wel krijg je de epische 4G63-motor met 280 pk, alhoewel je daar met gemak meer van kunt maken. Sterker nog, stiekem schijnt het blok al zo’n 310 pk te leveren. Nog leuker is dat niemand doorheeft dat het een absoluut monster is. Let op als je er eentje gaat importeren dat het geen automaat is: die heeft minder vermogen, geen MIVEC en een versnelling minder.

Seat Leon Cupra ST (5F)

300 pk

1.350 kg

1.460 liter

Dit is misschien wel de ultieme auto voor de petrolhead papa met een enorme voorwaartse drang. De Seat Leon ST Cupra is zo’n auto waarbij men alleen rekening heeft gehouden met de enthousiaste chauffeur. Dus qua aankleding is het vrij basic, maar op zich acceptabel. Net als bij Subaru’s betaal je hier voor de hardware. De 2.0 TSI motor is niet het GTI of Octavia RS blok, maar de EA888 uit de Audi S3. In dit geval goed voor 265 tot 300 pk, afhankelijk van het bouwjaar en uitvoering. Ga niet voor de variant met vierwielaandrijving, die is langzamer op de Nordschleife vanwege het hogere gewicht en meer transmissieverliezen. Over Nordschleife gesproken, het een van de snelste stationwagons aldaar. Onlangs was de 612 pk sterke E63 AMG nipt sneller, met dank aan het lange rechte stuk aan het einde. Dit is een van de weinige auto’s in 2020 waarmee je nog ALLES kunt doen.

MINI Clubman Cooper S JCW (F54)

306 pk

1.455 kg

1.250 liter

Een poster van deze auto hangt nu boven het bed van onze hoofdredacteur @michaelras. Sterker nog, op het dekbed staat óók deze MINI afgebeeld. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. De Clubman is een maatje groter dan de gewone MINI, niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte. Zie de MINI Clubman Cooper S JC4 ALL4 als een soort M135i Touring met een retro MINI-sausje erover. Ondanks de schattige ronde vormen, heeft de auto wel eventjes 306 pk onder de kap. 306! In een MINI! Dankzij de standaard aanwezige vierwielaandrijving en effectieve automaat knal je in 4,9 seconden naar de 100 km/u.

Volkswagen Golf R360 Variant

360 pk

1.474 kg

1.620 liter

Er is een Golf GTI, maar daar is geen variant van. Dus is de Golf ‘R den Hot Hatch met extra laadruimte. Ondanks de overeenkomsten tussen de Lancer en de Golf, kun je ze niet vergelijken. Als het aankomt op pure hardware is de Lancer exotischer. De Golf is echter een perfect allround pakket. Overigens was het ook mogelijk om de Golf te voorzien van wat extra vermogen. In dit geval gaat om een uitvoering die specifiek voor de Zwitserse markt is gebouwd. De Golf R360S variant is een Golf R, maar dan met een beetje meer. De topsnelheid is 265 km/u en de standaardsprint naar 100 km/u duurt 4,7 seconden.

Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4Matic Shooting Brake (X117)

360 pk

1.505 kg

1.354 liter

De derde generatie Mercedes-Benz A-Klasse was een schot in de roos. Eindelijk was er een vlotte hatchback van Das Haus. Met de A45 was de auto ook koning van de Hyperhatchbacks. Van de Klasse kwam geen station, maar wel een CLA ‘Coupe’ (wat een sedan is) en een CLA ‘Shooting Brake’ (wat in feite een stationwagon) is. De 2.0 viercilinder is goed voor 360 pk, waarmee je meer dan goed uit de voeten kunt komen, dankzij de standaard 4Matic vierwielaandrijving. Dit apparaat knal in 4.7 seconden naar de 100 km/u. De CLA45 AMG Shooting Brake is niet bijzonder ruim, maar wel aanzienlijk fraaier dan de vierdeurs.

Mercedes-AMG CL45S 4Matic Shooting Brake (X118)

421 pk

1.605 kg

1.370 liter

Het is niet helemaal een Hot Hatch met extra laadruimte, want de CLA 45S is niet echt een ‘GTI’ meer. De topper in het rijtje is nog een CLA45 AMG. Van de eerste CLA45 AMG kwam er een versie met 381 pk. Met de tweede generatie CLA Shooting Brake (nog steeds technisch gezien een stationwagon) is er keuze uit drie snelle AMG’s: de A35 (306 pk), A45 (387 pk) en deze A45S (412 pk). Strikt genomen is het een C-segment auto, maar wel een heel dure: 95 mille voordat je begonnen bent met noodzakelijke opties aan te vinken. Slik. Maar je hebt wel de snelste compacte stationwagon ooit gebouwd.