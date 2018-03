De 12 duurste auto’s van Nederland in 2018

Die BPM tikt lekker aan.

Veel geld uitgeven aan een auto is in Nederland geen probleem. Met ons fantastische belastingstelsel zijn dure auto’s ook écht duur. Niet alleen supercars vallen in deze categorie, ook luxe cabrio’s en GT’s komen in aanmerking voor het lijstje. Met dank aan een dikke V8 of V12 die de BPM verder opdrijft. Hieronder een overzicht van de duurste auto’s van ons land. Het lijstje is gebaseerd op auto’s die daadwerkelijk in Nederland via een importeur te verkrijgen zijn, een merk als Pagani zul je dus niet terugvinden. In dit overzicht is de één-merk-per-model regel aangehouden. SUV’s zijn niet meegenomen in dit overzicht, want die hebben een apart lijstje.

Jaguar F-Type Coupé SVR – 205.910 euro

Eén van de mooiste coupé’s van het moment met een fijne 550 pk Supercharged V8 onder de kap. Goedkoper dan de exotische supercars uit dit lijstje en zeker niet minder leuk.



BMW M760Li xDrive – 251.994 euro

Voor de zakenman die niet bang is om een middelvinger op te steken en complete schijt heeft aan het woordje ‘afschrijving’.



Maserati GranCabrio MC – 262.904 euro

Onlangs van een facelift voorzien. Het ontwerp is al meer dan 10 jaar oud! De Maserati GranCabrio heeft echter een tijdloos voorkomen. De techniek onder de kap is helaas ook 10 jaar oud. Deze niet zo efficiënte V8-cruizer kost dan ook een bom duiten.



Audi R8 V10 Plus – 270.120 euro

Prestaties en het geluid van een Lamborghini, voor een prijs onder de drie euroton. Tja, de badge is wellicht minder sexy. Geef echter flink gas en het kan je allemaal niets interesseren.



Mercedes-AMG S65 Cabriolet – 322.778 euro

Geniet er nog maar van. Binnen afzienbare tijd zijn dit soort krankzinnige cabrio’s met een twaalfcilinder verleden tijd. De Mercedes-AMG S65 is met een prijs van meer dan 300.000 euro een ware exoot.



Aston Martin Vanquish (S) – circa 350.000 euro

De dikste variant in het huidige Vanquish-gamma. Met uitzondering van de Zagato-uitvoeringen natuurlijk.



Porsche 911 GT2 RS – 354.500 euro

De meest krankzinnige 911 ooit is ook meteen de duurste 911 ooit.



Ferrari 812 Superfast – 393.971 euro

Het nieuwste V12-feestje uit Maranello kost bijna vier ton. Het is wel de goedkoopste 800+ pk V12 supercar op de Nederlandse markt. Dus als je het zo bekijkt..



Bentley Mulsanne Extended Wheelbase – 453.383 euro

Heerlijk achterin vertoeven in de topklasse. Dan zit je bij de Bentley Mulsanne helemaal oké. Nog altijd goedkoper dan de daddy in dit segment: de Rolls-Royce Phantom.



Lamborghini Aventador S – 459.531 euro

Hij is niet praktisch, het zicht is niet optimaal en lange mensen kunnen er niet fatsoenlijk in zitten. Toch durft Lamborghini een heftige prijs te vragen voor de Aventador S. Waarom? Hij is rauw, snel, compleet buitenaards en.. het is een V12 Lamborghini.



Rolls-Royce Phantom – 545.000 euro

Let wel: dit is de vanafprijs. De uiteindelijke prijs zal er dik overheen gaan, want de overgrote meerderheid van de Rolls-Royce klanten kiezen voor personalisatie en de nodige opties.



McLaren Senna – 1.002.097 euro

Misschien wel de lelijkste supercar van dit moment. Inmiddels is de Senna uitverkocht en Nederlanders die het ding hebben kunnen aanschaffen moesten net iets meer dan een miljoen euro betalen voor het gelimiteerde beest uit Woking. Na de Senna volgt de 720s, met een prijs van 307.700 euro.



Bugatti Chiron – circa 3.400.000 euro

Bugatti Nederland heeft geen exacte prijs voor de Chiron. Kijkend naar de enige Chiron die momenteel op Nederlands kenteken staat, kom je uit op een prijs van ongeveer zo’n 3,4 miljoen euro.