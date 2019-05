Had Opel niet beter bij GM kunnen blijven?

Nu gaat deze kekke crossover zo aan onze neus voorbij.

Sinds jaar en dag was Opel onderdeel van het General Motors concern. Opel was op de Europese markt erg groot, terwijl General Motors op andere markten actief was. Kortom: een win win situatie. Toch liep het allemaal anders waardoor Opel sinds kort onder regie valt van PSA, het moederconcern van Peugeot en Citroen.

Dat houdt in dat er diverse Opels op de markt komen met een PSA-DNA en de GM-Opels zoals de Zafira, Cascada en Meriva het veld moeten ruimen. Ook de Opel Mokka is er niet meer, die auto is min of meer opgevolgd door de (iets kleinere doch ruimere) Opel Crossland X. Ondanks dat de twee auto’s op elkaar lijken is de technische basis compleet anders. De Opel Mokka was een Buick Encore, de Opel Crossland X (afbeelding onder) is in feite een Peugeot 2008.

General Motors is intussen door gegaan met het ontwikkelen van de Buick Encore. Buick modellen stonden altijd relatief dicht bij de Opel modellen zoals wij die in Nederland kenden. We kunnen dus direct zien wat Opel eigenlijk ‘mist’, of juist niet. In dit geval kunnen we er wel van spreken, want dít is de nieuwe Buick Encore GX:

De Buick Encore GX is een nieuw model dat tussen de Buick Encore en Buick Envision invalt. Dus een soort extra lange Opel Mokka. Het resultaat is heel erg aardig. Nu kunnen smaken verschillen, maar de auto heeft een lager ‘Huishoudbeurs-gehalte’ dan bijvoorbeeld een Renault Captur. De Buick Enore EX is een stukje langer dan de reguliere Encore en biedt ook meer bagageruimte.

De uitrusting is aanzienlijk luxer, met een nadruk op een grotere mate van veiligheid. Zo is de auto standaard voorzien van Lane Assist, Lane Departure Warning, automatische noodremfunctie (ook voor voetgangers) en surround-view camera’s. Qua motoren laat Buick niets los, maar reken op de 1.4 Ecotec Turbo viercilinder met naar keuze 140 of 155 pk. De auto zal ditmaal in China en de Verenigde Staten blijven. In Nederland wist Opel van 2012 tot 2019 meer dan 16.000 Mokka’s op gele platen te schroeven. De Mokka ‘X’ is op dit moment alleen nog uit voorraad leverbaar bij de Nederlandse Opel importeur.