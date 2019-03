Zelfs een achtergelaten Mercedes 300SL is schitterend

Hier het levende bewijs.

In de ontzettende drukte van het Autosalon van Genève is een belangrijke mededeling van Mercedes onder de radar blijven vliegen. Het merk liet vorig week weten een tweetal klassieke 300SL’s over te vliegen naar het Concours d’Elegance van Amelia Island. Afgelopen weekend konden de auto’s daar, in Florida, onder de brandende zon worden bekeken. De 300SL’s, en dan met name het stoffige exemplaar, zijn echter zo bijzonder, dat we ze alsnog onder de aandacht willen brengen.

Mercedes heeft uitgerekend de achtereenvolgende chassisnummers #43 en #44 bij elkaar gevonden voor zijn tentoonstelling. De 300SL die destijds als eerst werd gebouwd, #43, is recentelijk opgedoken. De ernstig aangetaste 300SL werd tegen het einde van 2018 gevonden in een garage in Miami. De auto was daar tientallen jaren geleden, in 1954, aangekomen bij zijn eerste eigenaar. Tien jaar lang stond de 300SL geregistreerd, alvorens hij uit het systeem verdween. Volgens Mercedes had de auto waarschijnlijk in een nieuwe laag verf gehuld moeten worden, maar zover kwam het nooit. De originele lak was eraf geschuurd en ook de grondlak was aangebracht, meer niet. Mercedes heeft de auto precies zo gelaten zoals hij enkele maanden geleden was gevonden.

Hetzelfde geldt niet voor chassisnummer #44. Dit exemplaar is namelijk door een Californische vestiging van Mercedes-Benz Classic gerestaureerd. De Gullwing is tot in het kleinste detail teruggebracht naar nieuwstaat, zoals de auto destijds in 1954 werd geleverd. De Classic-afdeling heeft zelfs de zogenaamde ganzennek schakelpook opnieuw gemaakt, evenals de uitlaatspruitstukken en andere handgemaakte onderdelen. Mercedes heeft jammer genoeg geen foto’s gedeeld van deze auto.