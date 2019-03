Nu kan ook jij de Tesla Semi op de kop tikken

Net waar je op zit te wachten, natuurlijk.

Voor een zo grote vrachtwagen met een gigantische batterijpakket is de Tesla Semi eigenlijk helemaal zo duur nog niet. De truck kost in de Verenigde Staten in het ergste geval 200.000 dollar. Het instapmodel is een halve ton goedkoper. Echter, het blijft een onwaarschijnlijk grote machine die enkel door transportbedrijven gebruikt zal hoeven worden. Zij die het een bloedmooi apparaat vinden, maar hem in het dagelijkse leven niet nodig hebben, zullen in dit 1:24 schaalmodel een goed alternatief vinden.

Het heeft alles te maken met zijn prijskaartje: de kleine Tesla is namelijk 600 keer goedkoper dan het instapmodel. Het schaalmodel kost “slechts” 250 dollar, waar de goedkoopste Semi voor de straat tenminste 150.000 dollar kost. Ondanks het enorme verschil in grootte en prijs, is er een belangrijke overeenkomst tussen de beide auto’s. Terwijl een groot aantal schaalmodellen gemaakt wordt om zo nauw mogelijk overeen te komen met het origineel, heeft Tesla de kleine Semi gemaakt met dezelfde 3D CAD-data als het echte model.

Het grote gemis voor het schaalmodel is uiteraard de aandrijflijn. Dankzij het batterijpakket van 1 MWh kan de Semi volgens Tesla maximaal 800 kilometer ver rijden op één lading. In een half uur tijd moet de truck tot 640 kilometer aan rijbereik terug kunnen winnen. Naar verluidt duurt het slechts vijf seconden om de 100 km/u aan te tikken.