De nieuwe GT500 is langzamer dan de vorige

Ondanks nog meer vermogen!

Vroeger was het allemaal zo simpel. Je zette de radio aan en tadaa: daar waren Ray & Anita. Mobiel bellen kon alleen via Greenpoint met een gigantische koelkast en zure regen was de aarde aan het vernietigen. Gelukkig kun je tegenwoordig nog altijd 2 Unlimited kiezen via je muziek-streamingservice en lijken alle milieu-evangelisten vergeten dat er ooit zure regen was. Wat vroeger ook anders ging, waren introducties van nieuwe auto’s.

Merk A kwam met een Model 1 en gaf een paar afbeeldingen vrij plus alle relevante informatie. Dat gebeurt nog steeds, maar vaak kiezen fabrikanten ervoor om sommige specificaties pas later mee te delen. Neem nu bijvoorbeeld de Ford Mustang Shelby GT500. Zo’n anderhalf jaar geleden reden we met de Mustang GT350R en daar waren we erg van onder de indruk. Die auto heeft een 5.2 liter V8 met 526 pk. Let wel, zonder kunstmatige beademing. De onlangs geïntroduceerde GT500 heeft dat wel, namelijk een enorme superchager op de V8.

Ondanks dat zo’n auto gemaakt is voor cijferfetisjisten, ‘vergat’ Ford een paar belangrijke cijfers. Gelukkig hebben ze er een vrijgegeven: 290. Dat is de topsnelheid in km/u. Niet iets om heel erg van onder de indruk te zijn. In mijlen per uur kom je uit op 180 mph. Dat is vreemd, want de vorige Mustang GT500 haalde maar liefst 200 mph (321 km/u). Althans, volgens Ford. Wat is er aan de hand? Om kort te zijn: Ford vond de topsnelheid niet belangrijk. Sterker nog, ze hebben de snelheid begrensd op 280 km/u. Maar volgens Ford maakt het niet zoveel uit.

Het merk deelt mee dat het rijgedrag veel en veel belangrijker was. De GT500 heeft enorm brede banden en dankzij de vleugels en spoilers creëert de auto enorm veel neerwaartse druk. Dat verhoogt, zeker op hogere snelheid, de luchtweerstand en heeft dus negatieve invloed op de topsnelheid. Daarbij moet die enorme V8 inclusief compressor en intercoolers goed gekoeld worden, wat voor nog meer weerstand zorgt. Over die enorme V8 gesproken, Ford wil nog steeds niet vertellen hoeveel vermogen de GT500 nu uiteindelijk gaat krijgen. Wel weten dat de motor ‘minimaal 700 pk‘ kan leveren. Komt dat later weer een keertje voorbij.