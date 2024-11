Ontsnappen op de Autobahn wordt lastiger door deze Polizei-M2

M-zwei für die Polizei!

Bij elke editie van de autobeurs in Essen wordt één tuner uitgedaagd om een straatauto om te bouwen tot politie-spec. Zo gaf Irmscher vorig jaar de Volkswagen ID. Buzz een blauw-geel politiejasje. Dit jaar is AC Schnitzer voor de achtste keer aan de beurt om een denkbeeldige nieuwe Polizei-auto te presenteren. Het resultaat is de BWM M2 in de kleuren van de Duitse politie die je hierboven ziet.

Het initiatief achter de politieauto’s heet Tune It! Safe! De campagne benadrukt veilig tunen en toont wat mogelijk is binnen de richtlijnen van de TÜV. Het project is tevens gratis reclame voor de tuningboer, want de kosten worden gedragen door sponsoren.

De BMW M2 voor de politie is verre van standaard

Zelfs met de Polizei-kleurstelling is duidelijk dat AC Schnitzer flink heeft uitgepakt. Toch starten we liever onderhuids. De tuner heeft namelijk ook de S58-zescilinder onder de motorkap aangepast. Het vermogen stijgt van 460 pk naar 560 pk. Het koppel stijgt met 100 Nm, van 550 naar 650 Newtonmeters. Daardoor is de 0-100-tijd van 4,2 seconden vast ingekort, maar hoeveel korte het sprintje duurt, zegt AC Schnitzer helaas niet. Ook weten we niet of de topsnelheid wat verderop ligt.

Ook op bochtige wegen moet politie in staat zijn om een crimineel te kunnen achtervolgen. Daarvoor zijn verschillende andere aanpassingen aangebracht. Denk aan een aanpasbaar sportonderstel dat de koets tot 3,5 centimeter kan laten zakken. Een nieuwe voorbumper inclusief splitter en canards zorgt voor 60 kilo extra downforce. De achterspoiler met Gurney-flap doet daar nog 80 kilo bovenop.

Binnenin heeft de tuner aluminium onderdelen toegevoegd, waaronder langere schakelflippers dan in het origineel en aangepaste pedalen. In de hoofdsteunen van de stoelen staan de namen van het tuninghuis en de veiligheidscampagne.

Zoals gezegd, is dit een denkbeeldige BMW M2 voor de politie. Maar Wie weet: misschien raakt een politiechef op de beurs in Essen overtuigd om enkele getunede M2’s in te zetten als SIV’s. Deze chef kan ook even kijken of een dikke EX30 van Heico wat voor zijn korps is.