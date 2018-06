Zet BMW een streep door deze ‘2’ met RWD?

Of een kruis, wat jij wilt.

Bump, bump, bump, er bijt er nog eentje in het stof. Jazeker, het is weer tijd om die fles whiskey erbij te pakken en een klein beetje van het kostelijke vuurwater op de grond te gooien. Volgens de Duitse fanb0iZ van Bimmertoday stopt BMW namelijk met de open variant van de 2-serie. Dat wil zeggen, de huidige kleine cab krijgt geen opvolger.

Dit is in meerdere opzichten slecht nieuws. Ten eerste is het weer een compacte achterwielaangedreven BMW die het strijdtoneel verlaat. Ten tweede betekent het dat je voor open BMW rijden in de toekomst vrijwel zeker dieper in de buidel zal moeten tasten. De nieuwe Z4 zal immers een wat hogere instapprijs kennen dan de 2-serie cabrio, die vanaf een dikke veertig ruggen verkrijgbaar is in Nederland. Ten derde vragen we ons af of dit het tweede datapunt is van een trend dat de Duitse premium-Jungs hun cabrio’s aan de kant schuiven. Audi gaat naar verluidt namelijk hun TT Roadster en A5 cabrio ook al vervangen met slechts één opvolger.

Is er ook nog een beetje goed nieuws? Ja, toch wel. Het cancellen van de 2-serie cabrio betekent namelijk níet dat de RWD 2-serie helemaal verdwijnt. De gesloten coupé blijft er namelijk wel als RWD-kanon, dus zal er waarschijnlijk ook wel weer een nieuwe lekkere M2 (rijtest) komen. Fijn voor degenen die niet zitten de wachten op een BMW Focus RS3 met braaap-braaap plofjes uit een vierpitter als heetste kleine Bimmer-bom, maar we houden ons hart vast voor wat er ná de volgende generatie gaat gebeuren.