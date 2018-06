Brembo: “Dankzij ons is de Formule 1 ruk”

Ben er maar trots op...

Toegegeven, ik vind het geroep over dat de F1 zo saai is ook een beetje overdreven. Liefhebbers die al enige tijd voor Ma…*kuch* 2015 naar de sport keken weten dat er in een seizoen nou eenmaal vaak saaie races bijzitten. Het is inherent aan het aerodynamisch concept van de moderne F1 auto dat je er loeihard mee door een bocht kan rammen. Mits er tenminste niemand voor je rijdt die voor allemaal wervelingen in de lucht zorgt waardoor jouw aero niet perfect werkt. Logischerwijs wordt inhalen daardoor een beetje lastig.

Niet voor niks had de FIA ervoor gezorgd dat we die onooglijke smalle auto’s hadden, met bizar hoge, kleine achtervleugeltjes. Het zag er niet uit, maar het werkte wel. Mede dankzij DRS werd er nog nooit zoveel ingehaald in F1-races. Doch kennelijk vonden wij fans de auto’s zó lelijk dat we de reden vergaten waarom dit zo was. Nu zijn de bolides zodoende weer laag, breed, mooi én hebben ze dikke banden. Het gevolg is alleen dat de races op sommige circuits net zo spannend zijn als de gemiddelde race uit 2002. De GP’s van Australië en vooral ook die in Monaco en Canada waren nou niet bepaald bloedstollend te noemen.

Zoals hierboven al aangegeven is dat niet per se erg en was het eigenlijk nooit echt anders, maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als we op een of andere manier elke race zoals die in Bakoe kunnen maken. De FIA en de meeste kenners denken dat aanpassingen aan de aero daarvoor de beste manier zijn, maar ho-ijzer fabrikant Brembo wil graag benadrukken dat het ook aan hun product ligt dat de F1 soms saai is.

Uit een analyse van de Italiaanse remmenmaker blijkt bijvoorbeeld dat waar de F1 coureurs tien jaar geleden nog bij 117 Meter voor de laatste chicane op het circuit van Montréal remden, ze nu pas 98 meter voor de bocht in de ankers gaan. Canada stond altijd bekend als een race die erg zwaar is voor de remmen. Er zijn drie punten op de baan waar je hard aan komt rijden en vol in de remmen moet. Maar over de hele ronde stonden de coureurs dit jaar qua tijd zo’n vijftien procent korter op de rem dan tien jaar geleden. De remzone voor zo’n trage bocht is tegenwoordig dus kleiner en daarmee de window of oppertunity om in te halen ook.

Deels ligt deze veranderingen aan de verbetering van de remmen zelf. Ze zijn tegenwoordig lichter en kleiner dan tien jaar geleden, maar mede dankzij betere warmtehuishouding efficiënter en krachtiger. Dankzij de bredere banden die vorig jaar zijn ingevoerd, zijn de schijven ook wat dikker geworden (32 mm in plaats van 28 mm). Maar de verbeterde aero, brede banden zelf helpen ook mee aan de stopkracht: er is simpelweg meer grip voorhanden om de auto daadwerkelijk af te remmen. Daarnaast werkt de MGU-K ook nog een beetje mee met het vertragen van de auto’s.

Kortom, ook op het gebied van de remmen lijkt de F1 een kantelpunt bereikt te hebben waarop de vooruitgang in de techniek het spektakel op de baan niet ten goede komt. Dus doemt op dit punt eveneens weer de voor de F1 zo bekende vraag op: maken we de techniek bewust minder goed dan die kan zijn, waarmee we deel van ons bestaansrecht als de bleeding edge qua techniek(ontwikkeling) verliezen, of laten we de techneuten hun gang gaan en nemen we voor lief dat er wat saaie races bijzitten?