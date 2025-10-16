Nieuwe EV van Stellantis heeft V6 als range-extender!

Dat hebben we nog niet eerder gezien.

De REV, oftewel een EV met een verbrandingsmotor als range-extender, is nooit echt doorgebroken, maar daar lijkt langzaam verandering in te komen. Recent maakten we al kennis met de Leapmotor B10 REEV en nu introduceert Stellantis hun eerste eigen REV.

Het bijzondere is: deze auto heeft geen lullig driepittertje als range-extender, maar een dikke V6. Je kon het misschien al raden, maar het gaat om een Amerikaanse auto, namelijk de Jeep Grand Wagoneer. Die is vernieuwd en heeft nu dus een REV-variant gekregen.

De Grand Wagoneer heeft een 3,6 liter V6 onder de motorkap, maar die drijft dus nooit direct de wielen aan. Deze Jeep rijdt gewoon als een volledig elektrische auto. Indien nodig springt de V6 bij om elektriciteit te genereren, maar de auto heeft ook een 92 kWh-accupakket.

Een grote accu én een range-extender, dat moet wel een enorme range opleveren. Nou, dat valt een beetje tegen, want Jeep belooft een range van ‘boven de 800 kilometer’. Dat is niet enorm efficiënt. Maar ja, wat verwacht je van een 5,4 meter lang bakbeest?

In een Jeep Grand Wagoneer verwacht je eigenlijk een dikke HEMI V8, maar die is al sinds 2023 niet meer leverbaar. Als je niet elektrisch wil rijden ben je aangewezen op de 3,0 liter Hurricane zes-in-lijn, die ook in de Dodge Charger Daytona te vinden is.

Deze Grand Wagoneer REV is uiteraard niet bedoeld voor Nederland, maar… er komt wel een andere Wagoneer onze kant op. Dat is de volledig elektrische Wagoneer S. Die heeft een – naar Amerikaanse begrippen – bescheiden formaat van 4,8 meter.