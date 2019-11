Ziehier, de mooiste auto ter wereld

Uitleg over deze krankzinnige stelling volgt.

Als je aan iemand vraagt: wat vind jij een mooie auto? Dan volgt er vaak een antwoord wat uiterst variabel kan zijn. Immers, uitstraling is heel smaakgevoelig. Kijk maar naar ieders favoriete segment, de compacte B-segment SUV. Een auto als de Volkswagen T-Cross is normaal, maar zit weinig sjeu aan. Een Ford Puma is iets gewaagder. Een Hyundai Kona leunt tegen of over het bizarre aan en bij een Toyota C-HR of Nissan Juke haakt het gros van de stijlpolitie wel af. En auto’s die vrij algemeen beschouwd worden als mooi, zitten meestal een paar segmenten hoger. Ook leveren dat soort auto’s vaak het nodige in op praktisch gemak.

Kortom: er bestaat geen ‘mooiste auto ter wereld’. Die bestaat wel, maar die is voor iedereen uniek. Case closed, zou je dan zeggen. Er is echter een manier om wetenschap toe te passen bij het vinden van een objectieve mooiste auto. Zoals de trouwe lezer misschien zich nog herinnert, @jaapiyo noemde de Hyundai LaFesta ooit een Fibonacci-nachtmerrie. De Fibonacci-reeks is bedoeld om proporties aan te geven, dus als iets klopt volgens de Fibonacci-reeks, is het mooi. Relatief objectief gezien, zelfs.

Een nauw verwante theorie aan de Fibonacci-reeks is de gulden snede: een hoogte/lengteratio van 1:1,168. Door ontwerpers al uit het oude Griekenland werd dit systeem gebruikt om uit te vinden wat nou mooi is, wetenschappelijk gezien. Als een object of vorm zich conformeert aan de gulden snede, kun je min of meer objectief zeggen: dit is mooi, dit streelt de oogbollen. Dus, wetenschap, wat is de mooiste auto ter wereld?

Zoals je al zag aan de titel en afbeelding is dat de Smart ForTwo. Het is moeilijk om Smart af te kraken, want er zijn weinig andere auto’s die zowel op de snelweg mogen, als overdwars in een fileparkeerplek passen. Als je zoiets wil maken en vijftien jaar wil behouden, dan moet je soms vorm over functie prioriteit geven. Toch conformeert de Smart Fortwo voor 98,83 procent aan de gulden snede! Dus als we de wetenschap moeten geloven zijn de ForTwo, Volkswagen Up!, Opel Mokka, Toyota Corolla en nog een paar andere onverwachte auto’s de mooiste ter wereld. Zelfs de SsangYong Tivoli XLV staat erin!

Ook is er gekeken naar de objectief lelijkste auto’s. De allerlelijkste is overtuigend de Ford Fiësta ST uit 2013, die slechts voor 34,31 procent trouw is aan de gulden snede. De Audi A1 en RS7, Ford Kuga, Ford B-Max, BMW 3 Serie Touring en Audi A3 zijn ook objectief onaantrekkelijk. Oh ja, en de Mercedes GLC Coupé. Geen commentaar.

Wat leert dit onderzoek, overigens uitgevoerd door CarWow, ons? Sommige dingen zijn beter om subjectief te houden. Ondergetekende kan alvast verklappen dat de top 10 niet vol staat met schitterende auto’s. Volgens mij dan, hè? Jouw buurman is misschien ook wel gelukkig getrouwd met een lelijk mokkel. Dus zo lang hij geen scheidingspapieren aanvraagt, hoef jij je niet te schamen voor je kekke sportieve Ford-hatchback. Wetenschap lost dus niet alles op.