Zijn de velgen het mooiste aspect van deze Quattro?

De kans is vrij groot, want niet iedereen vindt de kleine Audi even fraai.

Audi heeft vrij lang gewacht met de onthulling van de Audi SQ2. Het basismodel vindt zijn oorsprong alweer ruim 2,5 jaar geleden. In andere woorden: iedereen die de “SUV voor de stad” heeft overwogen, heeft hem inmiddels ofwel voor de deur staan, of voor een alternatief gekozen. Wellicht dat de Duitsers een aantal van twijfelaars met deze krachtigere versie van de crossover kunnen overtuigen terug te keren naar Kamp Audi.

De vraag is echter of ze dit wel willen. Natuurlijk, ten opzichte van het origineel is het S-model meestal geen gigantische verbetering, maar of we de SQ2 moeten bestempelen als een tegenvaller, dat weten we nog niet zo zeker. Qua prestaties is het namelijk absoluut geen treurig apparaat. Op technisch vlak is het eigenlijk een hedendaagse Audi S3. De bolide heeft 300 pk en 400 Nm, hij vlucht in minder dan 5 seconden naar de 100 km/u en de Quattro-vierwielaandrijving evenals het sportonderstel helpen de auto op behendige wijze door de bochten. Dat kan eigenlijk niet fout gaan, toch?

Wel, zelfs met dit alles in het achterhoofd zijn wij mensen – zeker anno 2018 – enorm visueel ingesteld. De SQ2 mist op dit gebied dan ook enigszins de boot. Hoewel de flitsende kleuren, sportonderdelen en ook de prestaties aanwezig zijn, klopt het totaalplaatje van geen kant. Jammer, maar helaas.