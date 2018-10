Gedachte van 720 pk sterke cabrio geeft man beroerte

Kan iemand even kijken of het goed gaat met die man? Alvast bedankt!

Ferrari’s zonder dak zijn niets nieuws, maar de manier waarop de Italianen ze ons vandaag de dag aanbieden, is werkelijk waar van de gekken. De 488 Pista was bij introductie al een machine waarvan we een gigantische grijns op het gezicht kregen, maar een ritje in de dakloze versie van diezelfde auto zal die glimlach direct van je gezicht doen waaien.

Dit is niet helemaal zonder reden. Uiteraard is het in feite dezelfde auto als de dichte variant van de 488 Pista, maar afgezien daarvan deelt hij zijn techniek eveneens met niet een, maar zelfs twéé raceauto’s van het merk. In het specifiek praten we over de 488 Challenge en de 488 GTE, die beide de nodige successen op zak hebben.

Net als de gesloten Pista is de opengewerkte versie van de krachtigste Ferrari 488 voorzien van de Engine of the Year-winnende 3,9-liter twin-turbo V8. Achterin de Pista Spider produceert deze krachtbron liefst 720 pk en 770 Nm. De prestaties van de bolide liegen er niet om: in minder dan 3 seconden schiet de auto naar de 100 km/u, om vervolgens door te snellen naar een topsnelheid van 340 km/u. Het is niet verplicht, maar voor de zekerheid raden we hem toch maar aan: doe die racehelm in deze auto gewoon lekker op!