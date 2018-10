Gevonden: deze dame is wél trots op ‘Ringtijd Kodiaq RS

Of zou zij betaald worden om te glimlachen?

Wie durft te beweren dat vrouwen ondoorgrondelijk zijn, is klaarblijkelijk nog niet naar de Skoda-stand geweest in Parijs. Aldaar vinden we namelijk een dame waarvan de intenties niet duidelijker kunnen zijn. Terwijl de Tsjechische autofabrikant nog altijd probeert te claimen dat ze een ronderecord (9:29.84) met de hagelnieuwe Kodiaq RS hebben, zijn wij alvast doorgelopen naar de volgende stand.

Begrijp ons niet verkeerd, de Kodiaq RS is allerminst een slechte auto. Eigenlijk is de sportieve SUV juist de omgekeerde versie van VAG-familiegenoot Audi SQ2. Waar we ons niet kunnen vinden in het exterieur van de SUV voor de stad, laten de prestaties weinig aan zich te wensen over. Het tegenovergestelde is waar voor de Kodiaq RS. De bolide ziet er smakelijk uit, maar onder de motorkap is het een teleurstellende boel. Stiekem willen we een SUV van Trackhawk-achtige proporties, maar meer dan 240 pk willen ze ons niet geven.

Waarom we nog hopen op een daadwerkelijk krachtige Skoda is ook ons niet duidelijk. We weten dat het niet zal gebeuren, maar alsnog zijn we teleurgesteld dat het niet zover komt. Het is een vicieuze cirkel van pijn en verdriet.