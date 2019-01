Officieel: dit is de nieuwe Renault Clio

De baby-Mégane is hier!

Maak kennis met de vijfde generatie Renault Clio. De Franse autofabrikant heeft ervoor gekozen om de uiterlijke basis van de vierde generatie niet revolutionair te wijzigen. Zo is het zijaanzicht niet sterk veranderd voor een nieuwe generatie, maar zijn de achterkant en voorkant wel duidelijk anders. Met name de voorkant, die nu het familiesnoetje van het merk heeft gekregen.

Een kritiekpuntje van de Clio was de ruimte in het interieur. Of sterker nog, het gebrek daaraan. De nieuwe Clio is 14 mm korter dan zijn voorganger. Toch kent de hatchback een ruimer interieur in vergelijking met zijn voorganger, claimt Renault. De auto oogt een stukje sportiever omdat de carrosserie 30 mm is verlaagd. De luchtgeleiders aan de voorkant helpen ook mee aan dat sportievere karakter. Om extra aan te geven dat je een nieuwe Clio rijdt, kun je opteren voor de nieuwe kleuren Orange Valencia, Brun Vison of Bleu Celadon.

Hoe de nieuwe Clio achterin zit is afwachten. De bagageruimte is in elk geval toegenomen. Renault stelt dat er 391 liter kofferbakruimte is. Een toename van 26 liter in vergelijking met zijn voorganger. Er is een dubbele bodem en de achterbank kan neergeklapt worden.

Renault is nog wat flauw in informatieverstrekking, waardoor er nog niets bekend is gemaakt over welke motoren de Clio gaat krijgen. Wel bekend is dat de nieuwe Clio op het nieuwe CMF-B platform staat. De nieuwe Captur, de tweede generatie Nissan Juke en de nieuwe Dacia Logan en Sandero komen ook op dit platform te staan. Dit nieuwe platform komt met een mild-hybrid systeem. Het is nog even afwachten wat Renault met de Clio op dit gebied heeft gedaan. De publieke onthulling van de vijfde generatie Renault Clio is in maart in Genève.