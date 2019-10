BNR Autoshow: PHEVS de grens over, rekeningrijden en F1

Dit was de BNR Autoshow van vrijdag 18 oktober 2019.

In deze BNR Autoshow ging het over de export van elektrische en plug-in hybride auto’s, de aanpak van files en werd gesproken over de Dutch Grand Prix op Zandvoort volgend jaar.

Tijdens deze EV10daagse kwam het al ter sprake dat het aantal hybride auto’s in grote getale over de grens verdwijnen. In de BNR Autoshow werd hierop ingezoomd. Bijna 40 procent meer EV’s (1.075 stuks) zijn tot nu toe over de grens gegaan. Dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive. De auto’s gaan voornamelijk naar BelgiĆ« en Duitsland. Nog eens zes keer zoveel plug-in hybrids werden geĆ«xporteerd. Ruim 8.000 stuks gingen naar het buitenland. VVD-kamerlid Remco Dijkstra spreekt over ‘onthutsende’ zaken. Elektrische auto’s moeten aantrekkelijker worden voor consumenten om export tegen te gaan. Bijvoorbeeld een korting op een tweedehands EV, aldus het kamerlid.

Later in de show ging het over de filedruk en de verkeersveiligheid. Dijkstra zegt dat er meer maatregelen moeten gebeuren om de filedruk tegen te gaan. Hulpvoertuigen moeten sneller ter plaatse komen bij een incident, een spitsstrook sneller open en meer asfalt zijn enkele voorbeelden dat het kamerlid oppert. Veel dingen zijn al gaande. Zo zijn er meer medewerkers voor Rijkswaterstaat en worden aan diverse snelwegen gewerkt. Verder wil de VVD dat de politie zichtbaar op de snelweg terugkeert. Dit laatste zal volgens Dijkstra een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Een stukje zichtbaarheid zou al moeten helpen

Daarnaast kwamen autobelastingen ter sprake. Het kamerlid stelt dat de VVD deze kabinetsperiode geen enkele vorm van rekeningrijden wil zien. Daar is Dijkstra stellig in. Daardoor blijft het onderwerp de komende nog wel op de agenda staan. Op de korte termijn hoeven we hier weinig van te verwachten. Goed nieuws voor de automobilist die geen fan is van het concept.

Tweede gast was Imre van Leeuwen, de algemeen directeur van de Dutch Grand Prix-organisatie. Hij was te gast in een nieuwe, extra lange aflevering van podcast The Road to Zandvoort. Hij vertelde onder meer dat er 30 mensen momenteel fulltime bezig zijn met de organisatie van de Nederlandse Grand Prix. Daarnaast gaf de directeur een kijkje in de keuken wat er komt kijken bij het organiseren van dit raceweekend.

