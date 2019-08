Vergelijking: de nieuwe Audi RS6 Avant vs. de oude

De moordende concurrentie is al behandeld. Maar hoe zit dat met het overtreffen van jezelf?

De Audi RS6 is en blijft één van de meest spraakmakende auto’s van het moment. Al is Audi er zeker niet uniek in, het blijft toch een mooie combinatie van praktische inzetbaarheid en sportwagenprestaties als je een estate met 600 pk bouwt. De uitgaande generatie (C7) geeft het stokje over aan de nieuwste (C8) die deze week onthuld werd. Wij maten de auto al met zijn twee aartsrivalen, nu is het de beurt aan zijn voorganger.

Disclaimer(s): die eerdergenoemde scheiding tussen praktische inzetbaarheid en prestaties is even belangrijk. Die eerste van de twee is namelijk al behandeld toen het vergelijk tussen de C7 en C8 als reguliere A6 is gemaakt. Dus focussen we ons vandaag op het andere aspect van de auto: zijn prestaties. Ten tweede vergelijken we de auto met de reguliere RS6, níet de Performance-versie met 605 pk. Deze kwam pas later en staat voor de nieuwe RS6 ook nog op de planning.

Exterieur

Oké, beknopt even over het uiterlijk van de auto. Zoals altijd is dat subjectief en jullie bewijzen dat door nogal uiteenlopende reacties. Objectief is er ook het één en ander te melden, namelijk dat de nieuwe RS6 er geen seconde twijfel over laat ontstaan dat het een snelle versie is. De vorige RS6 schitterde in eenvoud. Pak een RS6, verbreed de wielkasten een klein beetje om het grote velgspul te herbergen en voeg iets dikkere bumpers toe, samen met een relatief grote dakspoiler en een diffuser met twee grote stortkokers erin. Samen met wat badges en de grote tekst ‘quattro’ in de voorsplitter moest je verder wel goed opletten om te zien dat het de dikste van de dikste was.

Hoe anders is dat bij de nieuwe RS6. Dezelfde optische veranderingen vinden plaats, maar dan nóg groter en nóg dikker. De wielkasten dragen bij aan een extreem breed voorkomen, want de auto is met een toename van 40 mm ook daadwerkelijk een stuk breder. In die wielkasten zitten 22-inch wielen, groter dan ooit. De single-frame grille aan de voorkant wordt vergezeld door twee koelsleuven aan beide zijkanten, wederom enorm en veel groter dan de C7, die zijn koelsleuven qua grootte leent van de reguliere A6. Ook de diffuser achter is veel prominenter door een groot aluminium stijlelement. Ten slotte, waar de C7 zijn koplampen gewoon leende van de dikste A6’en, pakt de C8 zijn koplampen uit de schappen van de A7. Deze zijn getint en scherper gelijnd, waardoor ze agressiever ogen in het geheel. Ook dat zorgt ervoor dat je snel doorhebt dat je niet oog in oog staat met een A6, maar zijn boze tweelingbroer.

Interieur

Om ook even beknopt hier een samenvatting van te geven: de RS6 krijgt uiteraard het nieuwe Audi-dashboard mee. Het ondertussen vrij verouderde C7-interieur mag daarmee exit ten faveure van een zeer modern dashboard. Dingen die hetzelfde blijven zijn de luxe kuipstoelen met honingraat-patroon, wat dan weer nieuw is is de cognackleur om het iets levendiger te maken. Tevens iets wat niet verandert is de kofferruimte, 565/1.680 (achterbank omhoog/achterbank neer) terwijl de C8 toch ietsje groter is. Dat krijg je dan weer terug in beenruimte. Een andere leuke verandering is het compleet nieuwe digitale dashboard, uiterst configurabel om de beste RS-info te zien. De RS-MODE knop is ook nieuw, hiermee kun je het karakter van de auto compleet naar wens instellen.





Prestaties

Tijd voor de spreekwoordelijke olifant in de kamer. Hoe leuk meer dan 550 pk in een mastodont van een stationwagon ook klinkt, de vorige RS6 toonde aan dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Deels door de plaatsing van de motor vóór de vooras en het feit dat er bijna twee ton gedragen moest worden, was de auto zowat allergisch voor bochten. Omdat Audi koppig is, stappen ze niet af van de ‘unieke’ plaatsing van de motor. Betekent wel dat eindeloos extra pk’s toevoegen niet de oplossing is. Het is dus zaak dat de nieuwe RS6 niet enkel zich richt op betere prestaties in een rechte lijn, ook de bochten moeten dit keer geen hindernis zijn voor de snelle wagon.

Toch beginnen we even met de ‘dragstrip-feitjes’. Die zie je in de tabel hieronder.



Oftewel: 45 extra pk’s, 100 extra Nm’s en 0,3 seconden sneller naar de 100 km/u. De motor is grotendeels hetzelfde, ware het niet dat de nieuwe unit wordt bijgestaan door een mild hybrid systeem. Audi is dus niet compleet psycho gegaan op de wens om de auto naar 650 tot 700 pk te tillen. Wat wel is gebeurd: de aandrijflijn van de C8 is compleet vernieuwd. Voor het eerst krijgt de auto adaptieve luchtvering: niet alleen beter voor de wegen gladstrijken, ook beter voor op maat ingestelde rijeigenschappen. Om de bochtenallergie te verhelpen krijgt de auto een variabel quattrosysteem, in plaats van de vaste 40:60 verdeling van de RS6 C7. Om onbalans te voorkomen kan de C8 zijn kracht tot wel 70 procent op de vooras en 85 procent op de achteras verdelen. Bovendien krijgt de C8 voor het eerst vierwielbesturing. Door de achterwielen een klein beetje mee te laten draaien verkleint de draaicirkel met een meter, waarmee de auto in theorie de bochten veel beter doorkomt. De praktijk moet deze claim uiteraard bevestigen, maar de C8 heeft ten opzichte van de C7 extra troeven op zak om ervoor te zorgen dat de auto ook naast de dragstrip lekker kan aanvoelen.

Conclusie

Om bij de uitgaande RS6 te spotten dat het om de dikste versie ging had je al een stuk minder een getraind oog nodig dan bij de C5 en C6, maar bij de C8 is het overduidelijk: er bestaat een groot onderscheid tussen de reguliere A6 en de dikke topversie. Die looks betekenen echter niks als de auto niet presteert en Audi had makkelijk de nummertjesfreaks op hol kunnen laten slaan door veel te ver te gaan met de pk-toename van de RS6. Op papier lijkt het juist dat Audi heeft geleerd van de C7-generatie door juist op andere fronten de auto het meest aan te pakken. Door het nieuwe moderne interieur en de kleine doch aanwezige ruimtetoename kan de C8 er op ergonomisch gebied ook weer tegenaan. Op vele punten, zowel subjectief als objectief, lijkt de nieuwe RS6 een perfecte auto te zijn.