Vrouwelijke coureur met 626 pk Bentley Continental GT het ijs op

De auto komt in actie tijdens de GP Ice Race 2020.

De Bentley Continental GT is een luxe GT met altijd voldoende vermogen om je in rust en snelheid van A naar B te brengen. Dat het model meer is dan een luxe coupé bewijst Bentley Motorsport. De auto reed al een recordtijd op Pikes Peak en nu willen de Britten ook bewijzen dat de Continental GT zijn mannetje staat in uiterst winterse omstandigheden.

Met een geprepareerd exemplaar is Bentley er klaar voor om in actie te komen tijdens de Ice Race 2020 in Zell Am See. Een bekend gebied voor het automerk, want zowel in 2007 als in 2011 wist Bentley records te pakken.

Weapon of choice is een Continental GT met de 6.0-liter W12 twin-turbo motor. In de juiste omstandigheden accelereert de Bentley in 3,7 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 333 km/u. Het onderstel van de auto is dusdanig aangepast dat de Conti uit de voeten komt op het gladde ijs.

Junior World Rally Championship-coureur Catie Munnings zal plaatsnemen achter het stuur van de auto. Het is voor het eerst dat een vrouw achter stuur plaatsneemt in competitieverband voor Bentley Motorsport.

Deze racer is verhoogd in vergelijking met een normale Continental GT. Verder rolt de auto op Pirelli Scorpion-noppenbanden. De lichten zijn aangepast en de GT heeft ook een ander uitlaatsysteem van Akrapovič. Voor de show heeft Bentley op het dak een setje Centenary Edition ski’s van skifabrikant Bomber gemonteerd.