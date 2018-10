Zo gaat Volkswagen de autoverlichting nog slimmer maken

Alles wordt slimmer.

In een wereld waar er als nooit tevoren wordt geklaagd over ‘designfoefjes’, zitten auto’s vol met leuke knipogen naar het verleden, bijzondere details of andere dingen die in een ontwerp verwerkt zitten. Ja, op sommige auto’s zorgt dat voor een druk en tijdelijk ontwerp, maar als je de details onder de loep neemt, zijn sommige best inventief. Een persoonlijke favoriet zijn de richtingaanwijzers van Audi. Oké, eigenlijk is het Ford die in de jaren ’60 dit idee al had, maar Audi heeft het in 2013 overgezet naar LED. Simpel en altijd opvallend, zelfs vijf jaar nadat de eerste auto’s met dit foefje op de weg kwamen.

Audi, waar verlichting een belangrijk aspect is, heeft veel dergelijke lamp-ideetjes, die we later vaak terugzien op modellen van Volkswagen. Zo gaat VW dit keer aan de slag met de OLED-techniek die sinds de nieuwe Audi A8 op veel Audi’s te vinden is. In plaats van een Audi-esque start-up sequence, waar de lampen een showtje opvoeren elke keer als je de auto ontgrendelt, wil VW de lampen nuttig maken. Ook leuk, maar vooral nuttig.

Zo deelt het Duitse automerk een paar afbeeldingen waar de toekomst-lampen op te zien zijn. De achterlichten kunnen fungeren als projecties. Hoe ver je elektrische auto opgeladen is, bijvoorbeeld. Of als er gevaar is, dat de achterlichten veranderen in gevarendriehoeken. Ook laat men zien dat het eigenlijk twee matrixborden achterop je auto hebt, want met een appje op je telefoon kun je zelf een uniek patroon toevoegen.

Andere toepassingen voor de OLED-projectielampen hebben een meer veilige aard. Zo kunnen er lichtstralen in de breedte van de auto geprojecteerd worden op het asfalt, waardoor je weet hoe veel ruimte je auto inneemt. Bij wegversmallingen handig aan de voorkant, bij inparkeren handig aan de achterkant.

Het betreft momenteel nog een concept, dus wanneer de eerste VW’s met nieuwe slimme verlichting op de weg komen, is nog niet bekend. Genoeg tijd om na te denken hoe je je matrixbord-achterlichten gaat indelen.