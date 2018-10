Het designprobleem van de nieuwe Audi A6

Deel twee in de zoektocht naar perfect design.

Laatst schreef ik al over een grappige designovereenkomst tussen de nieuwe Polestar 1 en een oud project van Bertone. Maar dat beide auto’s bloedmooi zijn, is duidelijk. De term ‘perfect design’ werd gebruikt zonder een lading rotte tomaten in de reacties. Het inspireerde me om eens te kijken naar perfect design in andere carrosserievormen. Coupés zijn natuurlijk sowieso een lust voor het oog, omdat dat in weze het doel is van een coupé. Maar wat is perfect design voor een wat meer praktisch inzetbare auto?

Had je die vraag gesteld in 2017, dan was het antwoord voor ondergetekende heel eenvoudig. Ook al is hij al bijna zes jaar oud, dat is overduidelijk de Audi A6. Het midden van de Audi-sedans. Oké, sinds de A3 Limousine iets boven het gemiddelde. Sinds dit jaar is de C7 (rijtest), zoals de generatie 2011-2018 heet, vervangen door de C8 (rijtest). Dan nu een opmerking die een ‘leuke’ Audi grap open en bloot uitnodigt: hij lijkt op de C7.

Is dat erg? Nee, dat is het niet. Qua proporties en algehele designtaal is de vorige A6 een prima startpunt. Een C8 is eigenlijk een C7, maar dan modern en passend in de nieuwe designtaal. Daardoor is de minimale verandering best een compliment: de C8 is een knappe auto.

Maar perfect? Nee. Zoals ik laatst ook al uitlegde in een reactie op de DS 7 Crossback, design met veel foefjes is leuk. Maar zoals @autodidact daarop reageerde: echt goed design gaat niet samen met foefjes. En al is er een verschil tussen goed en tijdloos design: dat is een goed punt. De zoektocht naar perfect design gaat meer over tijdloos dan over foefjes. Dus voor perfect design heeft de A6 C8 te veel tijdgebonden details. Leuk, OLED-achterlichten, maar dat wordt steeds minder speciaal. Leuk, twee touchscreens, maar binnen no-time zitten ze vol met vieze vingervegen. Leuk, fake uitlaten, maar nee, eigenlijk totaal niet leuk.

En dat is het probleem met de A6 C8. Het design wordt pas écht goed als je het iets tijdlozer maakt. Volgens eerdergenoemde logica lukt dat als je de foefjes weghaalt. Maar wat gebeurt er als je de foefjes van een C8 weghaalt? Dan krijg je een C7. Een cleane, goed geproportioneerde sedan (of estate, ze zijn beide mooi) met bekende Audi-details en weinig poespas. Bij zijn introductie was hij misschien zelfs een beetje saai, maar over tijd merk je dat saai wellicht wat meer tijdloos is.

Vandaar dat de zoektocht naar de mooiste recente sedan/estate wat mij betreft uitkomt op de uitgaande A6. Sinds de introductie in 2011 is er geen mooiere sedan geweest. Er is qua auto, hoogstwaarschijnlijk wel wat aan te merken op de A6, zelfs als je de notoire anti-VAG reacties wegfiltert. Maar qua design, zeker in de recente geschiedenis, staat de A6 C7 op eenzame hoogte. Als ik zelf mocht kiezen: een Avant. De RS6 is misschien een beetje té, maar een S6, in het rood, met de meest eenvoudige vijfspaaks velgen. Voor mij kun je qua sedan/estate niet dichter bij perfectie komen.

