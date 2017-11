Europese organisaties: reclame liegt over actieradius EV

Sacré bleu.

Je weet dat er bij sommige auto’s geen reet klopt van het opgegeven verbruik. In de praktijk kan de auto een stuk minder zuinig uitpakken dan de verkoper bij de dealer je had verteld. Ook elektrische auto’s rijden vaak minder ver dan opgegeven. Meestal reken je er 100 kilometer af, kijkend naar de opgegeven actieradius. De WLTP (World Harmonised Light-duty Test Procedures) moet hier verandering in gaan brengen. Tot die tijd kunnen organisaties nog even roeptoeteren dat er niets klopt van de opgegeven waarden van autofabrikanten.

Zo ook het Zwitserse televisie­programma A bon entendeur. De programmamakers hadden in samenwerking met Franse consumentenorganisatie UFC-Que Choisir, het Belgische Test-Aankoop en Europese zusterorganisaties gekeken naar het verbruik van elektrische auto’s. De voertuigen bleken een teleurgestelde actieradius te hebben, aldus Belgische media vandaag.

Over een traject van 124 kilometer werd gekeken naar het verbruik. Dit waren zowel kilometers op de snelweg als in de stad. In de elektrische auto’s werden telkens twee volwassenen en twee kinderen geplaatst. De verwarming stond op 22 graden en onderweg werd er van bestuurder gewisseld. Allemaal ingrediënten die invloed hebben op de actieradius. Helaas was er geen baby on board. Dan moest er ook nog een poepluier verschoond worden. Weer een reden om te stoppen. Een gemiste kans.

De uitslag zag niemand aankomen en choqueerde het publiek. De auto’s reden minder ver dan de reclame men doet geloven. Nee, echt! De Nissan Leaf wist slechts 144 kilometer af te leggen. De elektrische auto heeft een opgegeven actieradius van 250 kilometer. De Renault Zoe kwam slechts 232 kilometer ver (400 kilometer opgegeven) en de Opel Ampera-e hield het slechts 304 kilometer vol (500+ kilometer actieradius).

Dit maakt elektrisch rijden voor veel mensen nog niet interessant. Het is duur in aanschaf (voor consumenten) en een retourtje naar je oma in Verweggistan gaat niet zonder tussentijds te laden. Gelukkig staat de technologie niet stil. Wanneer de meeste autofabrikanten tussen 2020 en 2025 met elektrische auto’s op de markt komen, zal de actieradius ook zijn toegenomen.

