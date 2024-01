Autoblog Spot van de Week: Mercedes-AMG C 63 Final Edition

Dit is een van de allerlaatste C63 AMG’s met een V8.

Het is nog steeds moeilijk te geloven, maar we zijn toch echt op het punt beland dat een C63 AMG een viercilinder heeft. Als je nog een oude C63 hebt is dat wel weer goed nieuws, want waarschijnlijk krijgen die te maken met toenemende belangstelling…

Mercedes wil natuurlijk niet te veel aandacht schenken aan het afscheid van de V8, maar de uitgaande C63 heeft nog wel een afscheid gekregen. Dit in de vorm van de Final Edition, de auto die je hier op de foto’s ziet.

Is dit afscheid ook een waardig afscheid? Nou, niet helemaal. De Final Edition moet het vooral hebben van gele striping op de motorkap en de zijkanten. Verder zijn er gele accenten in het interieur en een AMG-badge op de C-stijl, maar dat was het wel zo’n beetje.

Toch zal de Final Edition wellicht nog gretig aftrek hebben gevonden, want toen deze geïntroduceerd werd was al bekend dat de nieuwe geen V8 meer zou krijgen. Deze Final Edition, gebouwd in een oplage van 499 stuks wereldwijd, was dus de laatste kans.

Overigens heeft de C 63 AMG Coupé nog wel een indirecte opvolger gekregen met een zescilinder: de nieuwe CLE 53 AMG heeft namelijk een heuse zes-in-lijn. Dat is weliswaar geen V8, maar een zes-in-lijn is ook niet te versmaden.

Met deze spot van @spotcrewda zetten we nog een keer de Final Edition in het zonnetje. Heb je ook wat bijzonders gespot? Dan zien we je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!