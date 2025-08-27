Nee van Tesla kost 183 miljoen dollar

In een rechtszaak rondom de fatale crash van een Tesla Model S zegt Tesla nee tegen een schikkingsvoorstel. Een hele dure nee…

De Autopilot van Tesla. Daar is al heel wat over te doen geweest. Inmiddels zijn er zelfs twijfels of het systeem überhaupt goedgekeurd had mogen worden. Het merk is in meerdere rechtszaken verwikkeld vanwege incidenten met Autopilot. Die rechtszaken lopen meestal met een sisser af, of er volgt een schikking.

Eén rechtszaak blijft het merk al jaren achtervolgen, naar aanleiding van een ongeluk in 2019. De bestuurder van een Tesla Model S (kopen?) liet toen zijn telefoon vallen. Hij raapte deze op, in het vertrouwen dat Autopilot de auto op de weg zou houden.

De Tesla accelereerde echter en klapte met hoge snelheid op een geparkeerde Chevrolet. Tragisch genoeg werd daarbij een jong stel dat naast de auto stond geraakt. De 22-jarige vrouw overleed ter plekke en haar vriend raakte zwaargewond.

Tesla krijgt (gedeeltelijk) de schuld

De bestuurder zat natuurlijk helemaal fout, want die maakt de keus om zijn telefoon op te rapen. Alleen oordeelde de rechter dat ook Tesla deels verantwoordelijk is voor de crash. Een derde van de verantwoordelijkheid wordt bij het merk neergelegd omdat de Autopilot faalde.

Resultaat: een megaboete. Er is 129 miljoen dollar schadevergoeding opgelegd waar Tesla dus 33 procent van moet ophoesten, dat is 43 miljoen. Daarnaast krijgt het merk nog een geldboete van 200 miljoen euro die puur als straf wordt opgelegd.

Tesla weigert schikking rechtszaak

Tot zover geen nieuws, dit wisten we allang, maar nu blijkt dat het merk 183 miljoen dollar goedkoper uit had kunnen zijn. Er werd namelijk voorgesteld aan Tesla om 60 miljoen dollar over te maken en dan praten we nergens meer over.

Alleen zei Tesla nee tegen dit schikkingsvoorstel. Een dure nee, want nu moet er in plaats van 60 miljoen dollar dus 243 miljoen dollar worden betaald. Een tegenvaller dus van 183 miljoen dollar. Au. Gelukkig heeft het merk diepe zakken.