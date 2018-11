Zo is de Kia Stinger een nog dikkere sedan

Dikke dik.

De Kia Stinger is, zeker in de V6 uitvoering, een machtige sedan om te zien. Als je ze ziet tenminste, want de fraaie Zuid-Koreaan is een absolute zeldzaamheid op de Nederlandse wegen. Voor de Amerikaanse tuningshow SEMA in Las Vegas is Kia de samenwerking aangegaan met de specialisten van DUB.

Samen hebben ze een Stinger van een andere planeet gemaakt. Deze auto zou zo klaar voor op de set van de nieuwste Fast & Furious film. De Stinger werd namelijk een widebody aangemeten die de auto een agressief aanzien geeft. Check bijvoorbeeld die kont, daar lijken meerdere Picanto’s in te passen.

De auto heet DUB Stinger GT en als basis is inderdaad de zescilinder genomen. Naast de bodykit, werd de Kia voorzien van enorme jetsers van 22-inch. In het interieur is DUB flink over de top gegaan. De zakensedan is nu meer geschikt als vervoersmiddel voor een duistere pimp. Het is oppassen als je een kratje bier in de bagageruimte wilt plaatsen. DUB heeft hier namelijk een fraai audiosysteem geïnstalleerd. Kia en DUB hebben niet bekendgemaakt of de 3.3 Twin-Turbo V6 met 370 pk van een krachtkuur is voorzien.