Porsche 911 GT2 RS MR plaagt Lamborghini-record

LOL! Zo vlak voor de winter er nog even een record uitpoepen.

Het moet ze diep hebben gezeten bij Porsche. Ze hadden met de sublieme GT2 RS het record voor de snelste productieauto op de Nürburgring Nordschleife in handen, toen Lamborghini met de Aventador SVJ roet in het eten gooide. Met een tijd van 6:44.97 was de Lambo net een stukkie sneller in vergelijking met de tijd van de 911 GT2 RS (6:47.3).

Het begint inmiddels aardig koud en nat te worden in Nürburg, maar dat heeft Porsche niet tegengehouden om een nieuw record te vestigen. Let wel, het record van de snelste productieauto blijft nog steeds in handen van Lamborghini. Porsche heeft namelijk het record van snelste straatlegale sportwagen verbroken.

De Duitsers gebruikten een door Manthey-Racing aangepakte 911 GT2 RS voor de recordpoging. Deze 911 GT2 RS MR reed de ‘Ring in 6:40,3 minuten. Het record werd behaald op 25 oktober 2018 door testrijder Lars Kern. Dezelfde man die ook verantwoordelijk was voor het oude record met de 911 GT2 RS.

De Manthey-Racing Porsche is op een paar vlakken anders in vergelijking met een reguliere GT2 RS. Het vermogen van 700 pk uit de geblazen 3.8 boxermotor is hetzelfde gebleven, maar er zijn bijvoorbeeld aerodynamische aanpassingen gedaan. Zo beschikt de GT2 RS MR onder meer over een grotere achtervleugel. Ook is het onderstel nog strakker afgesteld.

Manthey-Racing is gevestigd in Meuspath, vlakbij de Nürburgring. Je GT2 RS kan hier aangepakt worden door er deze GT2 RS MR van te laten maken. Zoals het record al zegt blijft de auto straatlegaal. De recordauto wijkt op slechts één punt af. Porsche moest naar eigen zeggen een speciale racekuipstoel installeren vanwege veiligheidsredenen. Het merk laat echter weten dat de aanpassing geen gewichtsvoordeel met zich heeft meebracht. Een onboard video is (nog) niet vrijgegeven.