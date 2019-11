Zo kennen we de ZOE niet

Renault begeeft zich op glad ijs.

De Fransozen doen tot nu toe goede zaken met de ZOE. Ze wisten namelijk al 200.000 exemplaren van het kekke autootje aan de man vrouw te brengen. Hoewel je met de ZOE waar voor je geld hebt, is het geen auto voor snelheidsduivels. De ZOE die we hier zien is dat wel. Deze is namelijk speciaal gebouwd voor ijsracen in de Franse Andros Trophy.

Om te beginnen is de auto voorzien van twee elektromotoren, voor iedere as een. Deze zijn goed voor 250 kW oftewel 335 pk. De grotere remmen zijn daarom geen overbodige luxe. Ondanks de extra motor is het gewicht met bijna 400 kg teruggebracht. De wijzer van de weegschaal staat nu op 1.030 kg. De auto is nog ietsje korter geworden (88 mm) en flink breder. Een rolkooi en een racelivery mogen natuurlijk niet ontbreken.

Kou en accu’s staan overigens niet bekend als een bijzonder goede combinatie. Desalniettemin hebben ze bij de Andros Trophy besloten alles elektrisch te maken. Omdat iedereen dus in hetzelfde schuitje zit zal de ZOE geen competitief nadeel ondervinden van het feit dat de auto elektrisch is.

De rappe ZOE zal volgens weekend voor het eerst in actie komen in Val-Thorens. Lekker scheuren over sneeuw en ijs met 335 pk in een klein autootje: veel leuker dan dit gaat elektrisch rijden toch niet worden.