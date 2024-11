Zo kun je de actieradius van je BMW i3 verdubbelen

De eerste BMW i kan een flinke upgrade krijgen.

De eerste volledig elektrische BMW’s rolden elf jaar geleden de fabrieken uit. In die elf jaar zullen de batterijen flink wat op- en ontlaadmomenten gekend hebben. Dikke kans dus dat de opgegeven rijbereik al lang niet meer in zicht is. Gelukkig is er een manier om de opgegeven actieradius van de BMW i3 te laten verdubbelen.

Van de productiestart in 2013 tot aan 2017 werd de i3 60Ah geleverd met een 22-kWh grote accu. Daarmee zou je zo’n 190 kilometer kunnen afleggen. Na de facelift in 2016 werd de batterijcapaciteit vergroot naar 33-kWh en zou je 359 kilometer ver moeten komen. In 2018 volgde er nog een versie met een 42-kWh batterij voor 310 kilometer actieradius. Tot aan de productiestop in 2022 verkocht BMW er zo’n 250.000 stuks van. Het A-segmentertje moest plaatsmaken voor de iX1.

Dubbele actieradius voor BMW i3

Wie het nog steeds volhoudt met de BMW i3 of er in de tussentijd een heeft gekocht, kan sindskort de actieradius laten verdubbelen. Daarvoor moet je een belletje plegen met Mandrill Automotive. Zij bieden een accuwissel aan voor alle versies van de i3 met een 60- of 94Ah batterij (22- en 33-kWh). De oude accu wordt ingeruild voor een 120Ah (42-kWh) versie die zorgt voor een actieradius van ”ruim 400 kilometer” volgens de bouwer.

Naast de grotere actieradius kun je door de batterijruil ook sneller opladen. De standaard BMW-accu kan met maximaal 50 kW aan een DC-lader worden gehangen. De accu van Mandrill moet een piekniveau van 90 kW kunnen halen. Hoe snel je de i3 dan van 20 naar 80 procent vol kan laden, is helaas niet bekend.

Het klusje stelt volgens Mandrill Automotive niet veel voor. “Vooral bij de BMW i3 is een batterij-upgrade eenvoudig omdat het in de loop van de generaties vooral de cellen zijn die zijn veranderd – maar niet de omgeving. De uitwisseling is daarom bijna plug-and-play”, zegt het bedrijf tegen AMuS.

Wat kost de accuwissel?

Om je i3 wat meer rijbereik te geven, dien je hem eerst naar het Duitse Geislingen an der Steige te brengen. Dit ligt tussen Stüttgart en München. Of voor wie de omgeving een beetje kent, vlak boven Ulm. Eenmaal daar aangekomen, wordt de batterij geruild. Je mag de oude batterij houden als je wilt of verkopen aan het Duitse bedrijf. Voor de batterijwissel vraagt Mandrill € 13.610. Voor de helft van dat bedrag kun je ook een tweedehands i3 kopen op Marktplaats, maar dan wel met een kleiner rijbereik.

Het bedrijf geeft toe dat het bedrag wat aan de hoge kant is. Verreweg het grootste deel van de vervangingskosten zitten hem in de accu. Mandrill Automotive belooft wel te werken het verlagen van de kosten. Misschien is het dus verstandig om nog even te wachten, al wordt ook gewerkt aan een terugkoopprogramma. Wie geduldig is, kan ook wachten op nog grotere accupakket van ruim 50-kWh waar Mandrill aan werkt.

Foto: 2x BMW i3 gespot door @edwinpeek via Autoblog Spots