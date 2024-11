Wat betekenen kW en kWh bij EV’s?

Alles wat je moet weten over op- en ontladen van elektrische auto’s.

De autoliefhebber heeft er de afgelopen jaren een aantal nieuwe termen bij gekregen waarvan verwacht wordt dat je ze begrijpt. Solid-state batterijen, regeneratieve remmen, actieradius en snelladers passeerden de revue. De meest gebruikte afkortingen bij EV’s zijn naast EV (elektrisch voertuig of electric vehicle) zelf kW en kWh. Hieronder leggen we uit wat de twee termen inhouden.

Wat is kWh bij EV’s?

kWh staat voor kilowattuur. Dit is de meeteenheid waarmee een hoeveelheid energie wordt aangeduid. Het gaat aan hoeveel energie er in een batterij kan zitten. Spreken we van een 100-kWh batterij, dan kun je 100 kilowatt aan elektriciteit opslaan in de accu.

In de accu zitten cellen die de energie vasthouden. Zo zorgen de 6.600 cellen in een Lucid Air voor een accupakket van 112-kWh. Een BMW i3 heeft minder cellen, maar wel grotere cellen die dus meer energie per cel kunnen vasthouden. Een BMW i3 met een 21,6 kWh accupakket bevat slechts 96 cellen.

Hoe ver je kunt rijden zonder op te laden, heeft te maken met het verbruik van je EV. Je kent vast de term: ”Mijn VW rijdt 1 op 20.” Bij benzineauto’s spreken we van hoeveel kilometer je kunt rijden op 1 liter brandstof. Bij EV’s kijken we naar het verbruik van energie (kWh dus) per 100 kilometer. Zo verbruikt de Taycan hieronder 22,7 kWh per 100 kilometer.

Wat is kW bij EV’s?

kW (kilowatt) is een eenheid die kracht aangeeft. Dit geldt voor het vermogen dat een elektrische auto afgeeft, maar ook voor de kracht waarmee een oplader jouw EV kan opladen. Zo kun je kW’s ook omrekenen naar pk’s. 1 kW is bijvoorbeeld om en nabij de 1,362 pk. Misschien is het je opgevallen dat er veel EV’s zijn met 204 pk. Al deze elektrische auto’s hebben een aandrijflijn die 150 kW aan vermogen afgeeft.

Kilowatt kan ook slaan op de kracht waarmee een oplader stroom in jouw elektrische auto pompt. Een uur laden op 50 kW betekent bijvoorbeeld 50 kWh energie in je accu. Simpel toch? Kilowatt zelf is te bereken via een andere simpele rekensom: voltage van de EV x maximale amperage van de laadpaal = watt / 1.000 = kilowatt. Een voorbeeldje: een 50 kW lader kan maximaal 125 ampere aan stroom afgeven. De meeste accupakketten van EV’s werken met 400 volt. Dat wil zeggen: 400 x 125 = 50.000 watt / 1.000 = 50 kW.

Fastned heeft een mooie metafoor. ”Voltage kun je vergelijken met waterdruk en ampères met de diameter van de kraan. Als je meer water wilt dat sneller stroomt, moet je de waterdruk opvoeren en/of een kraan met een grotere diameter monteren.” De metaforische waterkraan is inmiddels zo gegroeid dat opladen tot 400 kW met 500 ampere mogelijk is. En de ontwikkelingen blijven maar doorgaan. Dikke kans dus dat wanneer je dit leest, er alweer een lader is die nog sterker is.

Je weet nu in ieder geval wel wat kW en kWh inhoudt bij EV’s. Welke auto het snelste kan opladen, zie je bij ons WK Snelladen.

Bron: Fastned