MG haalt op geniale wijze uit naar reclamecampagne Jaguar

1-0 voor MG.

”Niets gekopieerd” is het motto van het nieuwe Jaguar. Het Britse merk gaat het een jaartje rustig aan doen om vervolgens in 2026 terug te slaan als compleet nieuw merk. Daarbij hoort een nieuw logo, een bijzondere marketingcampagne en vreemde conceptauto. Elon Musk haalde al eens uit naar Jaguars strategie, maar zijn sneer is niets bij het gebbetje dat MG uithaalt.

Wie het geintje van Musk niet heeft meegekregen: de Tesla-baas vroeg op zijn eigen social media platform of Jaguar nog wel auto’s verkoopt. Jaguar reageerde sportief door Musk uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe model (bedankt voor de tip, @verdebosco!). Om alsnog antwoord te geven op Musks vraag: nee, de huidige gedaante van Jaguar bouwt geen nieuwe auto’s meer. Voorlopig leeft Jaguar van de auto’s die al geproduceerd zijn. Zolang de voorraad strekt dus.

MG en Jaguar

MG en Jaguar stammen uit ongeveer dezelfde periode. Jaguar begon in 1922 onder de naam Swallow Sidecar, SS afgekort. Die naam werd om redenen die we hopelijk niet aan je hoeven uit te leggen veranderd na de Tweede Wereldoorlog naar Jaguar.

MG opende de deuren in 1924 en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Daar zit een kleine pauze tussen. Halverwege 2005 was het geld op bij de Britse autofabrikant en werd het faillissement aangevraagd. Het duurde tot 2006 voordat het Chinese Nanjing kwam dat kort daarna werd overgenomen door SAIC. Onder dat concern opereert MG tot op de dag van vandaag.

Ondanks het korte faillissement viert MG dat het dit jaar 100 jaar bestaat. Als verjaardagscadeautje bouwt het merk een auto die weer een beetje begint te lijken op het MG van weleer. De Cyberster is een roadster die staat voor lol trappen. Beetje jammer dat hij twee ton weegt en elektrisch is, maar ach, je kunt ook niet alles hebben.

MG haalt een grapje uit met Jaguar

Om de Cyberster wat onder de aandacht te brengen, verschijnt er online een poster. Het is niet helemaal duidelijk wie er achter het affiche zit. Feit is wel dat de Pakistaanse tak van MG, de afbeelding geestig genoeg vond om hem te delen op Facebook. Moeten we de steekjes onder water nog uitleggen? Nee toch?

Bron: MG Motor Pakistan